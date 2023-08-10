Storm Shadow і Brimstone: у Великій Британії готують нові партії ракет для України, — ЗМІ

За словами журналістів, 50 робітників, які збирають ракети для України, готують страйк. Але в Міноборони Британії вважають, що він не вплине на темпи поставок озброєнь ЗСУ.

У Великій Британії на об'єкті Defence Munitions Beith збирають нові партії ракет для ЗСУ. Про це пише видання The Giardian з посиланням на представників Міністерства оборони країни.

Зазначається, що заява прозвучала на тлі планів робітників підприємства влаштувати страйк у зв'язку з неправильними виплатами за роботу. Однак у Міністерстві заявили, що є плани на випадок непередбачуваних обставин, а тому двотижневий страйк жодним чином не вплине на роботу заводу і постачання озброєнь Україні.

"Ці страйки не вплинуть на нашу здатність забезпечувати Україну боєздатністю", — розповіло журналістам джерело.

Повідомляється, що на об'єкті Beith збирають і розподіляють ракети Storm Shadow і Brimstone, які Міністерство оборони відправляє Україні.

Що стосується страйку, то він розпочнеться 21 серпня. Понад 50 членів шотландської профспілки GMB страйкуватимуть протягом двох тижнів. Раніше вони вже страйкували 4 дні, але це не привело до вирішення конфлікту. У профспілці вважають, що некваліфіковані робітники теж мають отримувати бонуси, як менеджери і кваліфіковані колеги. Страйк підтримують 93% членів профспілки.

Профспілка опублікувала лист Михайла Волинця, голови Конфедерації вільних профспілок України, в якому йдеться про те, що співробітники Beith зіграли "вирішальну роль" у постачанні Україні боєприпасів.

"Поставки, які ви забезпечуєте, є порятунком для мирних жителів у містах, які постійно атакують російські війська, а також для відважних українських військових на передовій", — написав Волинець.

Нагадаємо, що 9 серпня Німеччина підтвердила передачу Україні додаткових танків Leopard 1. Також Україна отримає ще п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин і два навчальні танки.

Крім того, 9 серпня стало відомо, що ЗСУ передали "розумні" системи SurveilSPIRE з дронами. Берлін підтвердив чергове постачання спеціальних розвідувальних комплексів, причому відправлення відбуватиметься безпосередньо, а не через виробника Rheinmetall.

Також 8 серпня повідомлялося, що США можуть вийти на виробництво 1 млн 155-мм снарядів на рік до 2025. Наростити такий обсяг випуску артилерійських боєприпасів допоможуть нові технології виробництва. Зокрема планується оптимізувати виробництво гільз до 155-мм снарядів.