Продірявлений та обгорілий: мережі показали російський танкер Sig після удару дрона (відео)

На опублікованих кадрах видно, що російський корабель тримається на плаву, хоч і має пробоїну у районі ватерлінії.

Російський танкер Sig потрапив під удар морського дрона ЗСУ у Керченській протоці менш як тиждень тому. У мережі опублікували відео, на якому видно стан корабля РФ після удару. Кадри опублікувало видання The Moscow Times у Telegram-каналі.

Відео знімають з човна, який пропливає мимо танкера Sig. Камера показує пробоїну у правому борті корабля нижче ватерлінії. Видимий діаметр отвору — близько одного метра. Навколо — поверхня борту, почорніла від можливої пожежі. Також видно, як на палубі танкера працює кілька людей.

Зазначимо, танкер Sig отримав пошкодження в ніч на 5 серпня. Згідно з заявами російської влади, його атакував морський дрон, начинений вибухівкою. Внаслідок удару дрона корабель отримав пробоїну у районі ватерлінії біля машинного відділення. Запевняють, що ніхто з росіян не загинув, лише є травмовані склом. Також є припущення, що отримані пошкодження достатньо серйозні — переміщуватись він не може.

Орієнтовне місце удару — 45°01'1"N 036°31'7"E, за 25 км — Кримський міст.

Місце удару по танкеру Sig

Пізніше СБУ натякнули, що за атакою морського дрона можуть стояти українські спецслужби. Зокрема, очільник СБУ Василь Малюк заявив, що ситуація логічна: Україна має повне право діяти у власних територіальних водах біля Криму.

Sig — нафтовий танкер Росії, довжиною 161 м, шириною 6 м, висотою 6 м. Вантажопідйомність у морі — 5,8 тис. тонн. OSINT-розслідувачів дослідили маршрут корабля — він мав регулярні рейси в Сирію, постачав авіаційне паливо. З 2019 року судно перебувало під санкціями США.

Російський нафтоналивний танкер Sig Фото: Вікіпедія

Зазначимо, перед атакою на Sig морські дрони атакували порт Новоросійська. Внаслідок атаки постраждав десантний корабель "Оленегорский горняк" — він отримав пробоїну, після цього його відбуксирували до берега.

Нагадуємо, українські винахідники презентували морський дрон Magura V5 на виставці військової техніки у Туреччині. Згідно з заявою винахідників, він здатен нести вибухівку вагою до 300 кг.

Незадовго до двох ударів по кораблях РФ Міноборони України попередило, що вважає російські порти на Чорному морі зоною військових дій. Після цього у країни-агресора з'явились проблеми з експортом зерна. А у світі почали турбуватись через ціну на нафту: якщо РФ не буде її експортувати, то зросте ціна на пальне.