"Ні результатів, ні рішення": переговори про мир в Україні неможливі без РФ, — Туреччина

За словами журналістів, Анкара дала зрозуміти, що вона робить кроки назустріч Москві в питанні відновлення роботи зернової угоди.

На саміті в Саудівській Аравії представник Туреччини Акіф Чагатай Килич сказав, що без Росії не може бути жодного рішення і результатів. Про це повідомило турецьке видання Hürriyet.

За словами журналістів, саме таким чином Анкара дала зрозуміти, що вона робить кроки назустріч Москві в питанні відновлення роботи зернової угоди.

Однак, як висловився представник Німеччини, Росія має прийти в переговорний процес у потрібний час. За словами журналістів, Берлін у такий спосіб дав зрозуміти, що ЗС РФ має припинити атаки на українську інфраструктуру, і тільки тоді "база" буде закладена.

Видання пише, що вже в жовтні 2023 року, як передбачається, відбудеться третій подібний саміт. Не виключено, що його проведуть уже в Туреччині.

За словами журналістів, Туреччина є практично єдиною країною, яка відкрито веде діалог як з Україною, так і з Росією. В Анкарі вважають, що війна має закінчитися, тому намагається посадити сторони за стіл переговорів.

Зазначимо, що, як повідомляли ЗМІ, участь Китаю в саміті в Саудівській Аравії є "поганою новиною" для Путіна. Так, Пекін прагне підвищити власний статус у рамках існуючого міжнародного порядку. Для цього потрібно уникати гніву європейських союзників України.

Нагадаємо, що 9 серпня ЗМІ писали, що в Кремлі злякалися дипломатичної ізоляції після зустрічі в Саудівській Аравії. За словами журналістів, у Москві думають, що буде корисно зібрати свій саміт, на якому обговорюватимуть мирні переговори з Україною.

Також повідомлялося, що 8 серпня в МЗС РФ назвали саміт у Саудівській Аравії безглуздим. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, РФ продовжує публічно показувати, що не збирається когось слухати і домовлятися, але Україна з цим миритися не збирається.