Вибух у Сергієвому Посаді: спалахнув не склад із піротехнікою, а сусідня будівля, — ЗМІ (фото)

За словами журналістів Марка Куртова, на знімках компанії Planet від 10 серпня можна побачити, що будівля компанії "Піро-Росс" ціла, а вирва від вибуху розташована поруч із нею.

У Сергієвому Посаді 9 серпня вибухнув не склад із піротехнікою, а сусідня з ним будівля. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Марк Куртов у Twitter.

Він повідомив, що на знімках компанії Planet від 10 серпня можна побачити, що будівля компанії "Піро-Росс" ціла, а вирва від вибуху розташована поруч із нею. У цьому місці раніше знаходилася інша будівля.

За словами журналіста, немає інформації про те, що конкретно знаходилося в цій будівлі.

"Є ймовірність, що його також орендувала компанія "Піро-Росс", але я не можу цього встановити", — написав Крутов.

Вибух у Сергієвому Посаді: що відомо

Нагадаємо, що 9 серпня в Московській області Росії прогримів вибух на Загорському оптико-механічному заводі, який виробляє військову оптику. За даними росЗМІ, вибух стався через "порушення технологічного процесу" в будівлі компанії "Піро-Росс". Пізніше було озвучено іншу версію, згідно з якою вибух спричинила детонація снарядів.

На ранок 10 серпня в МНС РФ повідомили, що кількість постраждалих унаслідок вибуху на території заводу зросла до 54, з яких 23 людини були госпіталізовані, п'ятеро перебували у важкому стані. Також 12 осіб вважали зниклими безвісти. Пізніше росЗМІ повідомили, що на місці вибуху було знайдено 48 фрагментів тіл. Ймовірно, останки можуть належати тілам десяти осіб.