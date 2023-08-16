ЗМІ написали про "наказ Путіна підірвати ЗАЕС", в ОВА спростовують: що відомо

Медіа з посиланням на анонімний Telegram-канал написали, що на тлі наступу ЗСУ і побоювань, що ЗС РФ не втримають захоплені території, Путін готовий піти на колосальні жертви серед громадян і забруднення радіацією. У Запорізькій ОВА цих відомостей не підтвердили.

Українські видання почали тиражувати повідомлення про те, що російський президент Володимир Путін днями віддав розпорядження підготувати техногенну катастрофу на Курській АЕС. Злочинний план нібито збираються втілити в життя в серпні-вересні. Причому, крім Курської, підірвуть ще й Запорізьку електростанцію. Усі інформагентства посилаються на публікацію Telegram-каналу "Генерал СВР", який, зі свого боку, спирається на відомості "джерел, близьких до Кремля".

У нещодавній публікації онлайн-ресурсу розповідалося про можливу одночасну катастрофу — на ЗАЕС і КАЕС, — які нібито потрібні Кремлю, щоб звинуватити в тероризмі Україну.

За інформацією каналу, на тлі контрнаступу України і побоювань, що ЗС РФ не втримають захоплені території, Путін готовий піти на колосальні жертви серед громадян і забруднення радіацією величезних площ України, РФ, Білорусі та сусідніх країн. Такий план голова Кремля бачить як вихід зі стратегічного глухого кута, в якому опинилася РФ через війну в Україні.

Нещодавня поява "ворожих" БПЛА в місті Курчатов, де розташована Курська АЕС, нібито була погоджена військовим керівництвом РФ з ФСБ і президентом. Знадобилося це для того, щоб показати "готовність" України до ядерного терору.

"Часу на очікування дива від російських військ <...> у Путіна просто немає, він тяжко хворий без шансів на одужання. Президент вимагає швидкого й ефективного рішення, яке він сам бачить у створенні ще більш гострої кризи", — йдеться в публікації.

Ситуація на ЗАЕС: реакція ОВА

У Запорізькій ОВА спростували відомості про те, що на ЗАЕС нібито планується теракт.

За словами голови ОВА Юрія Малашка, інформація, яку поширюють у ЗМІ, не підтверджується, а "українські ЗМІ поширюють російські наративи і сіють паніку в суспільстві".

Можлива підготовка до теракту на Курській АЕС

Восени 2022 року в ГУР повідомляли, що армія РФ використовує територію Курської АЕС для зберігання ракет С-300, і, можливо, іранських балістичних ракет.

Пізніше Центр нацопору (ЦНС) повідомив, що влада РФ планує теракт на Курській АЕС і готується евакуювати населення.

За даними російських ЗМІ, вночі 14 липня в місті Курчатов стався вибух за 100 метрів від управління ФСБ, нібито це були атаки БПЛА по Курській області.

Про ймовірні атаки безпілотників у Курчатові та масштабну пожежу повідомлялося і 9 серпня: загоряння сталося в багатоповерховому будинку.

Telegram-канал "Генерал СВР"

Пости для російського каналу, як вважається, пише колишній професор МДІМВ Валерій Соловей (автор публікацій як свої джерела називає "кремлівське оточення"). У лютому 2022 року російське видання "Медуза" повідомляло, що обшуки в будинку Валерія Солов'я пов'язані з публікаціями в Telegram-каналі.

Пост у Telegram-каналі про здоров'я російського президента

Багато постів каналу присвячено стану здоров'я і всіляким захворюванням російського президента.

Пост у Telegram-каналі про здоров'я російського президента

Публікувалася інформація і про те, що в Кремлі планували ядерний удар по Україні, про двійників Путіна тощо.

Пост у Telegram-каналі про здоров'я російського президента

Раніше гучні заяви каналу, наприклад про захворювання, на які страждає Путін, нерідко передруковували британські таблоїди, такі як Mirror і The Sun.

Нагадаємо, що 8 серпня народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на дані платформи Prozorro повідомив, що "Енергоатом" витрачає мільйони на закупівлі для Запорізької АЕС: закуповують черевики та інше спорядження для працівників, і оплачують охорону.

Також 11 серпня пресслужба "Енергоатому" повідомила про черговий інцидент на ЗАЕС, і що окупанти терміново намагаються розв'язувати проблему.