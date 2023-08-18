Народився в Україні: ЗСУ ліквідували замкомбата морських піхотинців ЗС РФ, — росЗМІ (фото)

Повідомляється, що майор ЗС РФ Юрій Павлов народився в Україні. Він почав служити в російській армії у 2009-му році. Брав участь у спецоперації ЗС РФ у Сирії.

Українські військовослужбовці в Запорізькій області ліквідували майора ЗС РФ Юрія Павлова. Він був начальником штабу — заступником командира батальйону матеріального забезпечення 810-ї окремої гвардійської ордена Жукова бригади морської піхоти. Про це 17 серпня повідомило російське видання ForPost.

Видання пише, що Павлов був сильно поранений, а помер уже в госпіталі від отриманих травм.

Повідомляється, що Павлов народився в Україні. Потім закінчив Далекосхідне вище військове училище. У 2009-му році приїхав служити в Севастополь у 810-ту бригаду морської піхоти. Брав участь у спецоперації росіян у Сирії.

Нагадаємо, що журналісти писали, що ЗСУ в Урожайному могли застосувати касетні боєприпаси власного виробництва. Повідомляється, що під час боїв попередньо використовувалися не ті снаряди, які для Сил оборони поставили США. Офіційних коментарів із Генштабу не було.

Крім того, партизани руху "Атеш" повідомили, що окупанти готують масштабну мобілізацію в Криму. На окупованому півострові росіяни збираються мобілізувати людей майже всіх вікових груп. При цьому партизани попереджають, що в низці населених пунктів Запорізької області окупанти вже оголосили про дострокові "вибори". В "Атеш" закликали людей в окупації всіма силами уникати мобілізації до ЗС РФ.