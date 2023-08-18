ЗСУ закріпилися на досягнутих рубежах південніше Бахмута, — Генштаб (карта)

ЗС РФ, за даними командування, на Харківщині, Луганщині та Донеччині безуспішно намагалися вести наступальні дії.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов заявив, що українські військові атакують ворога південніше Бахмута Донецької області. Про це він повідомив під час традиційного брифінгу в Military Media Center.

Зі слів Андрія Ковальова, українські бійці ведуть наступальні дії південніше Бахмута. Крім цього, вони закріплюються на досягнутих рубежах, атакують цілі противника за допомогою артилерії та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Також він зазначив, що ЗСУ відбили ворожі атаки на Куп’янському та Лиманському напрямках.

"Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сеньківки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Богданівки та Білої Гори Донецької області", — сказав Андрій Ковальов.

Речник Генштабу додав, що на цих напрямках тривають важкі бої.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу ЗСУ 17 серпня йшлося про те, що ЗСУ здійснювали наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Також бійці стримували наступ військових РФ на Куп’янсько-Лиманському та на північному фланзі Бахмутського напрямків.

Речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий заявив, що ворог повторює тактику Бахмута під час штурмів біля Куп'янська на Харківщині. Ворог задіює так звані роти "Шторм-Z", які є "менш вдалою" реплікою на ПВК "Вагнер". Крім цього, окупанти щодня здійснюють близько 500 артилерійських обстрілів та 18-20 авіанальотів у Куп'янському районі.

Заступник командира 3-ої штурмової бригади Максим Жорін розповів, що на Бахмутський напрямок ворог відправляє підрозділи, які воювали на півночі та півдні України. Зокрема, десантні підрозділи та кадирівське з'єднання "Ахмат", формування "Еспаньола" — "фанатський спецназ" російського футбольного клубу ЦСКА.