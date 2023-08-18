"Крим — ключ": Путіна можна схилити до переговорів після виходу ЗСУ до Мелітополя, — The Hill

На думку американських журналістів, успіхи Сил оборони України на Запорізькому напрямку можуть спонукати Кремль почати переговори.

Одним із ключових моментів, який може змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, є вихід ЗСУ до Кримського півострова. Про це пише американське видання The Hill.

Також варто зазначити, що в одному із записів розмови держсекретаря США Ентоні Блінкена з офіційними особами, звучить заява про те, що Крим для Путіна — це "червона лінія", яку він не переступить. На думку журналістів, це підкреслює важливість Криму в російській стратегії.

Як ЗСУ можуть вийти до Криму

На думку видання, для того, аби дійсно загрожувати Криму і створити ізоляцію, українським силам потрібно просуватися в бік стратегічно важливих міст, таких як Мелітополь, Армянськ і Скадовськ. Однак, на думку ЗМІ, підрив Каховської ГЕС ускладнив ситуацію. Журналісти зазначають, що на зазначеній ділянці рельєф місцевості болотистий і сильно зарослий. При цьому така російська важка артилерія буде менш ефективною там, ніж на відкритій місцевості.

"Створення плацдармів, оснащених зенітними засобами, як-от ПЗРК, можливе, але перекидання великогабаритної важкої техніки буде ускладнене. Понтонні мости будуть уразливі для вертольотів Ка-52, оснащених потужними ракетами 9К121 "Вихор" із лазерним наведенням. Сільські дороги вузькі й не пристосовані для танків", — йдеться в публікації.

Журналісти вказують на те, що незалежно від маневрів і тактичних переміщень, Путіну завжди було важливо зберегти контроль над Кримом.

Ситуація на південному фронті Фото: deepstatemap.live Ситуація на Запорізькому напрямку Фото: deepstatemap.live

На думку ЗМІ, для створення загрози Криму з Мелітополя необхідно спочатку відбити окупований Токмак.

"За оцінками, наразі в цьому районі перебуває понад 90 тис. військовослужбовців Росії. Українці просуваються повільно. У них є системи розмінування M58 Mine Clearing Line Charge і спеціалізована техніка, але її недостатньо. На деяких ділянках українці зіткнулися з мінними полями завглибшки від 3 до 10 миль, напханими мінами-пастками та протипіхотними мінами з відключеними дротами", — ідеться в матеріалі.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялося, що ЗСУ, найімовірніше, вивели з ладу головну лінію постачання ЗС РФ із Криму — Чонгарський міст у Херсонській області.