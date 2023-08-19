Не раніше, ніж до наступної весни: у Нідерландах оцінили час навчання пілотів на F-16

Українські пілоти змушені чекати невизначений термін, доки готується навчальний центр у Румунії. Однак вони отримали можливість навчатись у Данії, поки Нідерланди підготують все для тренувань.

Урядовці Нідерландів розповіли про деякі деталі надання Україні винищувачів F-16. Зокрема, вказали, що постачання залежить від часу, протягом якого навчатимуть українських пілотів. Про це ідеться у статті видання The Netherlands Times.

Пілоти з України (а також інших країн-партнерів по НАТО) будуть освоювати майстерність польоту на F-16 у спеціальному навчальному центрі в Румунії. Для цього Данія навіть надішле туди свої винищувачі — спеціально для навчання.

Однак станом на сьогодні навчального центру ще не існує, зазначило видання. Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен пояснила, що її країна допоможе Румунії з цією справою.

Коли саме почне працювати центр точно не вказано. Однак зазначено, що пілоти не будуть чекати відкриття: з наступного місяця вони відправляться в Данію і почнуть навчання там, — заявила у серпні Оллонґрен. З її слів, орієнтовні терміни навчання — 6-8 місяців, тобто — до лютого-квітня 2024 року.

У Twitter чиновниця підтвердила, що США дозволили поставку винищувачі F-16 для України. Також вона анонсувала деякі наступні кроки, які будуть робити разом з іншими європейськими партнерами.

Зазначимо, 18 серпня США підтвердили, що дають дозвіл на поставку винищувачів F-16. Представник Білого дому зазначив, що вони проведуть усі додаткові узгодження, щоб отримання цих літаків нарешті стало можливим.

Наразі немає офіційної інформації щодо того, скільки літаків від Данії та Нідерландів можуть отримати ЗСУ. Однак у довіднику WORLD AIR FORCES 2-23 вказано, скільки всього F-16A мають ці країни: Нідерланди — 39, Данія — 33 шт.

F-16 Fighting Falcon: чим особливий цей літак

F-16 — багатоцільовий винищувач, який випускається американською компанією Lockheed Martin. Літак має шестиствольну гармату M61A1 Vulcan 6 та 11 підвісів для пуску ракет. Модифікація F-16C здатна розвивати швидкість 2,05 Маха (до 2178 км/год.), летіти на висоті 15 км і має бойову дальність — близько 500 км.

Нагадуємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат кілька днів тому підтвердив, що Україна не має шансів отримати винищувачі F-16 цього року. Це означає, що енергетична інфраструктура не отримає додаткового захисту, на який можна було б сподіватись.

Коли ж F-16 нарешті надійдуть, то посилять українське ППО — відганятимуть російські літаки. Також їх можна буде використати для знищення російських військових кораблів.