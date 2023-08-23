Українській військовий показав, як виглядає польській БТР Rosomak зсередини (відео)

Польща виробляє для України 200 БТРів Rosomak по контракту, який було укладено у квітні 2023 року.

Бійці ЗСУ показали зсередини польський БТР Rosomak, який є на озброєнні однієї з бригад. Про це повідомляє військовий в ТікТок-акаунті.

Військовий показав, як виглядає машина з боку місця командира та навідника Rosomak. Один з членів екіпажу показує, як в нього запускається термальна камера. Також в нього є доступ до огляду машини. Ймовірно, військові знаходяться десь на полігоні, бо по рації лунає команда, щоб машина зупинилась й чекала наступних команд.

Відомо, що бронетранспортери надійшли на озброєння одній з бригад ЗСУ. У квітні 2023 року Україна замовила 200 польських машин. Польща відправлятиме Rosomak прямо із заводу. Rosomak — це ліцензійна версія Patria фінляндського виробництва.

Бронювання машини захищає від 14,5-мм калібру в передній проєкції та від 7,62-мм калібру в інших проєкціях. Окрім цього БТР здатен витримувати підрив на фугасі до 6-кг. Проте є опція додати бронювання, щоб в лоб вирів витримував влучання 30-мм снарядів російської автоматичної гармати 2А42.

Нагадаємо, 14 серпня Польща показала 200 одиниць військової техніки на параді у Варшаві. Серед них БТР Rosomak.

11 серпня польські ЗМІ писали, що у Польщі планують побудувати важку БМПТ на базі САУ Krab.