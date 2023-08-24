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Авіація знищила російський штаб керованими бомбами JDAM на Запоріжжі (відео)

Олександр Матвієнко
Фото: Boeing

Повітряні сили завдали удар в районі Новопрокопівки, де був штаб ЗС РФ в захопленій школі.

Українські Сили оборони завдали удару керованими авіабомбами JDAM по командному штабу окупантів в Запорізькій області. Про це повідомляє партизанський загін Мелітополя "Гнила Черешня" в телеграмі.

Зазначається, що авіація Повітряних сил завдала авіаудар по ворогу керованою авіабомбою JDAM. Головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов також наводить деталі результативної атаки. За його словами, після звільнення Роботиного у Запорізькій області військові змогли просунутись далі. Наразі інформацію про звільнення Роботине офіційні джерела не підтверджували. Про це давали інформацію аналітики DeepState.

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"На відео, українська авіація завдає удару керованими авіабомбами JDAM по штабу російських окупантів в районі Новопрокопівки (Пологівський район Запорізької області", — повідомив Бутусов.

За даними Генштабу, українська авіація завдала 2 удари по пунктах управління, 9 ударів по районах зосередження особового складу й 4 удари по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Ймовірно, удар в Новопрокопівки і був внесений у звіт Генерального штабу ранком 24 серпня.

Нагадаємо, 23 серпня у Роботиному підняли прапор України з підписом головнокомандувача генерала Валерія Залужного.

11 серпня ЗСУ завдали авіаудар двома бомбами JDAM по окупантах в районі Урожайного.