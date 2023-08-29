Ракетний удар по "Десні": розслідувачі з'ясували, чи покарали керівників військової частини

Згідно з даними розслідувачів, у навчальному центрі перебувало 2 тисячі осіб, а не 250, як повідомлялось офіційно. При цьому так і не вдалось дізнатись, чи покарали посадовців, які допустили таке скупчення людей у одному місці.

17 травня 2022 року РФ здійснила масований ракетний удар по 169-ому навчальному центру "Десна", розташованому у Чернігівській області. Родини майже 70-ти бійців, які там перебували, досі точно не знають, що там сталось. Офіційно бійці — "зникли безвісти". В деталях ситуації, яка склалась після російського обстрілу, розбирались журналісти видання "Українська правда".

Стаття "Української правди" складається з двох частин. У першій частині родичі зниклих безвісти бійців ЗСУ розповідають, як поневіряються по інстанціях, намагаючись щось дізнатись. В другій частині ідеться про розслідування, які ведуть українські правоохоронці. Схоже, кримінальні провадження відкрито, але лише загальні — проти злочинів РФ під час вторгнення в Україну.

Ракетний удар по "Десні"

Росія вдарила по навчальному центру "Десна" на Чернігівщині в ніч на 17 травня 2022 року. Після цього урядовці офіційно повідомили, що виявили 87 загиблих — про це розповів у зверненні президент України Володимир Зеленський.

Видання навело деякі деталі за результатами власного розслідування. Зокрема вказали, що нарахували 161 постраждалих:

офіційно загиблих — 63 ос.;

поранених — 30 ос.;

зниклих безвісти — 68 ос.

Розслідування ракетного удару по "Десні"

"УП" встановила, що розслідування ракетного обстрілу має певні особливості. Зокрема, СБУ відкрила справу проти Росії — вона вчинила обстріл і її військові є фігурантами за статтями "убивство" та "замах на зміну державних кордонів". Справу відкрили, отримавши результати службового розслідування. Також з'ясовують, чи працював корегувальник, який навів російські ракети.

ДБР тим часом справу не відкрило, стверджує видання. Причина — відсутність документів з результатами службового розслідування. Між тим саме ця структура могла б довести справу до суду за службову недбалість.

Службова недбалість, підозрюють журналісти, може стосуватись того, що на території навчального центру перебувало не 250 осіб, як заявили офіційно, а 2 тис. — саме таке число називають побратими.

Анонімні джерела "УП" припускають, що може іти мова про наступні порушення: не розосередження особового складу та порушення Порядку організації бойового чергування. Саме до таких висновків дійшло службове розслідування, яке все ж провели військові.

Наразі офіційно не повідомляли, чи покарано винуватців серед командування частини. Зокрема, називають трьох осіб: керівника навчального центру "Десна", заступника керівника (начальник штабу) та оперативний черговий. Видання звернулось до командування Сухопутних військ ЗСУ, тиждень чекало на відповідь, але відповіді не було.

Зниклі безвісти у "Десні"

Розбір завалів тривав 4-5 днів, ідеться у матеріалі видання. Один зі зниклих — Андрій Лук'янчук, з родиною якого поспілкувались журналісти. З'ясувалось, що його не було у списках 200-их чи 300-их. Коли ж звернулись до одного з командирів, то почули, що люди "випарувались". Сестра Андрія зауважила, що так говорити родичам "безсовісно".

З іншого боку, видання поспілкувалось з анонімним джерелом у правоохоронних органах. Співрозмовник підтвердив, що тіл просто немає: "Там прилетіло в скупчення людей. В епіцентрі прильоту людей розірвало на атоми".

Наразі родини зниклих безвісти продовжують отримувати заробітну плату бійців: вона надходить, хоча інколи і бувають затримки. Також вони мають право на виплату у зв'язку з загибеллю родича — це 1,3 млн грн (виплати залежать від того, що смерть відбулась не у місці бойових дій).

Тим часом люди страждають від невідомості, пише видання. Щоб визначити, що член їхньої родини дійсно загинув, потрібно провести опізнання, наприклад, за ДНК. Але це неможливо, бо немає тіла. Тому існує інший варіант — встановлювати факт через суд, пояснив адвокат Андрій Панчишин. Близько 20 судових розглядів вже відбулось, судді ставали на бік родин. Втім, було одне виключення — суддя Тетяна Дубас відмовила дружині полеглого, бо їй "не вистачило доказів".

Родичі Андрія Лук'янчука все ж змогли поховати труну з частинами тілами бійця. Розповіли, що у серпні 2022 року їм зателефонували і повідомили про збіг ДНК з рештками одного з тіл. Вони отримали ящик розміром 10 на 15 см — він вміщував "дві ноги від коліна до п'ятки". Вміст ящика і поховали.

Сім'ї зниклих безвісти бійців стверджують, що з ними неохоче спілкуються у військових частинах, правоохоронці та представники влади. Тому журналісти "УП" припустили, що можливе замовчування причин трагедії у навчальному центрі "Десна".

Нагадуємо, 28 серпня ЗС РФ вдарили по Україні крилатими ракетами "Калібр" та керованими авіабомбами. Одна з ракет влучила в промислове підприємство у Полтавській області: два дні розбирали завали і виявили чотири тіла. 19 серпня ворог запустив ракету "Іскандер" по Драмтеатру в Чернігові: вибух убив семеро людей.