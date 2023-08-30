"Жест доброї волі" біля Вербового: російські військкори прогнозують відступ РФ на Запоріжжі

Українські підрозділи тиснуть на позиції ЗС РФ у селі Вербовому на Запоріжжі. Хоч ті гатять з артилерії, але російські пропагандисти не вірять, що втримають населений пункт.

Контрнаступальні дії ЗСУ розгортаються у напрямку села Вербове на Запоріжжі. Згідно з попередніми даними, українські Сили оборони закріпились на північних околицях населеного пункту. При цьому російські військкори мають погані передчуття щодо того, чи зможуть підрозділи ЗС РФ втримати позиції. Про це ідеться у дописі в Telegram-каналі Dontstopwar.

Допис зроблено близько 9 ранку 30 серпня. Проросійський автор зазначив, що біля Вербового відбуваються "важкі заходи".

Оцінка ситуації біля Вербового - скриншот проросійського пабліку Фото: Скриншот

Село Вербове на Запоріжжі: що відомо

Зазначимо, Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив просування українських військових у напрямку Вербового. Зокрема, у крайньому звіті станом на ранок 30 серпня вказано, що ідеться про два напрямки — "Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове".

Відстань від поточної лінії фронту до Токмака на Запоріжжі Фото: DeepState

Напередодні, 29 серпня, командувач Таврійським напрямом генерал Олександр Тарнавський близько 18 год. повідомив про певні успіхи. При цьому прямо написав: "Ворога відкидаємо" та перелічив, що втратив противник: 34 од. техніки та 327 ос. живої сили.

Своєю чергою військовий оглядач Костянтин Машовець під час аналізу Токмацького напрямку на південному відтинку фронту зазначив, що росіяни відчули "стійку тенденцію до погіршення". Саме тому сюди перекинули три дивізії ЗС РФ, якими сподіваються зупинити просування ЗСУ (1 дивізія ЗС РФ — від 6 тис. ос.).

Між тим аналітики волонтерської спільноти DeepState вказали, що кадри з місця подій дійсно свідчать: Сили оборони — на північних рубежах Вербового. При цьому російське командування, щоб їх зупинити, активно використовує артилерію.

Нагадуємо, батальйон "Свобода" разом з бригадою наступу "Рубіж" знищив російську гармату. Під час операції спільно діяли два підрозділи: аеророзвідка виявила гармату, а артилерія — знищила. Тим часом під час нічної атаки дронами 29-30 серпня вибухнуло на заводі у Брянську: схоже, під загрозою опинилось виробництво електроніки РФ.