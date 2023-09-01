Менш таємно, ніж Пригожина: у РФ поховали командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна (фото)

Офіційно Кремль начебто дозволив поховати Дмитра Уткіна з військовими почестями. Однак не було традиційних атрибутів пишного поховання: лафету, роти супроводу, "Тигру" і залпу.

Командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна, який розбився в авіакатастрофі 29 серпня, поховали на кладовищі під Москвою. На поховання допустили 50 осіб, серед яких частина була найманцями Групи Вагнер. Про це розповіло агентство ТАСС.

Російська влада дозволила поховати Уткіна на кладовищі в Митіщах під Москвою. На місці поховання були присутні родичі та колеги полеглого командира ПВК "Вагнер". Стверджують, що церемонія супроводжувалась військовими почестями. Втім деталей церемонії не описали.

Уткін: деталі церемонії поховання

Під час поховання Уткіна не відбулось військових почестей, стверджували дописувачі Telegram-каналу "ВЧК-ОГПУ". Зокрема, військового мали б привезти на кладовище на спеціальному лафеті у супроводі роти солдатів. Лафет мав би стояти на бронеавтомобілі "Тигр". Мав би бути артилерійський залп. Усього цього командир "Вагнера" "не побачив".

Почалась процедура прощання з відспівування у місцевому храмі РПЦ. При цьому росЗМІ зазначили, що з 6 ранку навколо кладовищі почали чергувати правоохоронці та силовики. Також заборонили збиратись великій кількості людей: допустили не більше 50 осіб, все відбувалось в закритому режимі.

Місцевість навколо місця поховання оточили підрозділи поліції, Росгвардії, ОМОН і навіть патрульна поліція. На одній з перших світлин з місця подій помітні близько двох десятків чоловіків спортивної статури у цивільному одязі. Вони тримали в руках букети червоних троянд та вінки.

"Вагнерівці" - перед цвинтарем в Митіщах

Близько 12 год. підлеглих Уткіна почали запускати на територію кладовища. Чоловіки покірно проходили крізь двері, через які їх пропускали по-одному.

"Вагнерівці" - готуються взяти участь у похованні Уткіна

Через пів години у мережі опублікували світлину місця поховання — схоже, церемонію провели відносно швидко. Зазначають, що могилу дозволять провідувати російським військовим. При цьому найманців ПВК Вагнер пропускатимуть виключно по жетонах — щоб знати особу відвідувача.

Дмитро Уткін: деталі біографії

Уткін — росіянин, який тривалий час служив у 700-ому окремому загоні спецназу 2-ї окремої бригади СПН Головного розвідувального управління Міноборони РФ. Після того, як пішов у відставку, почав працювати у низці приватних військових компаній: Moran Security Group, ПВК "Слов'янський корпус", пізніше — у складі ПВК "Вагнер", власником якої був прибічник президента Путіна Євген Пригожин. Назва ПВК Пригожина походить від позивного Уткіна — "Вагнер", стверджують розслідувачі. Також вони розповіли, що росіянин був прихильником ідей Третього Рейху: відкрито демонстрував прихильність, зробивши собі татуюванні у вигляді символіки СС.

Росіянин брав участь у військових діях, які РФ вела у Сирії, потім долучився до окупації Криму у 2014 році. Розслідувачі припускають, що він причетний до збиття українського транспортника Іл-76 під Луганськом. Після вторгнення РФ в Україну командував підрозділами ПВК "Вагнер", які воювали в Україні. Коли Пригожин вчиняв заколот проти Путіна, Шойгу та Герасимова, саме Уткін керував колоною, яка рухалась на Москву.

29 серпня, згідно з даними Федерального агентства "Росавіація", перебував на борту "бізнес-джета", який розбився під Твер'ю. Разом з ним на борту був, як припускають, Євген Пригожин, якого поховали таємно напередодні, 30 серпня, під Санкт-Петербургом.

Нагадуємо, аналітики спробували спрогнозувати, що станеться з бізнес-імперією, якою володів Євген Пригожин у Африці. Припускають, що вона розвалиться, оскільки немає людини, яка все тримала на особистих контактах.

Між тим з РФ почали виїжджати особливо активні прихильники нацистських ідей. Наприклад, одного російського нациста затримали Фінляндії: українська прокуратура готує документи для екстрадиції.