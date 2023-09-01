Був успішний пуск: КБ "Луч" підтвердило розробку нової ракети для ЗСУ (відео)

Українські конструктори, які розробили антикорабельну ракету "Нептун" з дальністю польоту 280 км, підтвердили натяк Данілова на успішний пуск нової зброї для ЗСУ.

Державне конструкторське бюро "Луч" опосередковано підтвердило, що Україна вдало запустила власну ракету. На існування цієї ракети натякали відразу два українські посадовці: президент України Володимир Зеленський та секретар РНБО Олексій Данілов. Короткий допис про успішний пуск розміщено на сторінці Facebook бюро.

Допис КБ "Луч" містить відео, яке напередодні опублікував Данілов. Відео супроводжується коротким текстом: "Слава Україні!" Інші деталі відсутні. Втім видання "Цензор.нет" припустило, що допис — підтвердження успішного пуску української ракети.

Ракета з дальністю 700 км: деталі

Зазначимо, 29 серпня 2023 року відбувся удар невідомих снарядів по аеродрому під Псковом. Внаслідок удару згоріли чотири Іл-76, а ще три отримали пошкодження. При цьому відстань від аеродрому до кордонів України — близько 700 км по прямій, і пряма проходить через повітряний простір Білорусі.

Відстань від аеродрома "Кресты" під Псковом до України - Google maps Фото: Google maps

Після цього президент Зеленський заявив, що удар — результат успішного пуску української ракети з дальністю польоту 700 км. Втім ГУР Міноборони також пояснило, що під час атаки використали безпілотники.

31 серпня Олексій Данілов опублікував відео пуску ракети. Деталей пускової установки не видно. Вказується, що "випробування успішні, реалізація ефективна". Однак не ясно, коли саме зроблено запис і чи бойовий пуск або ж тренування.

Між тим видання Defence Express проаналізувало відео та ситуацію в цілому: пояснило, чи може іти мова про пуск ракети "Нептун". Про можливість реалізації саме цієї ракети свідчать два моменти:

"наявність стартового прискорювача" (на відео видно, як він відділяється),

пускова установка дещо схожа на ту, яку мали застосувати для "Нептуна".

Щодо системи керування вказують, що ракета може мати подвійну систему керування (активну та інерційну), або ж лише інерційну — "питання відкрите". Також є питання щодо пускової — за контурами вона дещо схожа на систему, яку використовують для запуску "Нептуна" і, одночасно, для роботи ПРК Harpoon.

Пускова установка для берегового ракетного комлексу HCDS під ПКР Harpoon Block II Фото: Defence Express

Між тим відомо, що ракета "Нептун", згідно з початковими даними, могла летіти на максимальну відстань до 280 км і призначалась для знищення кораблів противника. Також припускають, що саме нею потопили російський флагман "Москва" весною 2022 року.

Нагадуємо, 1 вересня Олексій Данілов вдруге протягом останньої доби пригрозив Росії українськими далекобійними ракетами: заявив, що там "палатиме".

Тим часом Україна має шанс отримати німецькі далекобійні ракети Taurus. Експерт Олександр Коваленко пояснив, що ЗСУ за їхньої допомоги дістане до будь-якої бази ЗС РФ в окупованому Криму.