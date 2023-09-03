Своя логіка: Буданов пояснив, чому Китай боїться програшу РФ, але підтримує Україну

За словами керівника ГУР, для Пекіна ідеальним закінченням російсько-української війни був би непомітний програш РФ і при цьому збереження Україною свого суверенітету.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив позицію Китаю щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами глави української розвідки, у Пекіна не європейське сприйняття світу, а тому його логіка не завжди зрозуміла українцям. Про це Буданов сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Керівник ГУР вважає, що Пекін боїться залишитися у великій "стратегічній грі" віч-на-віч із противниками Росії. При цьому підтримує територіальну цілісність України. Тому Китаю потрібна така конфігурація, за якої Росія не програє відкрито, але при цьому Україна збереже свій суверенітет.

"Їм потрібна така конфігурація, за якої Росія не відчуває відкритого програшу, щоб не залишитися сам на сам зі своїми проблемами. Ну, і бажано, щоб при цьому Україна повернула свій суверенітет. Але, підкреслю бажано. Програш РФ — це загроза для них", — сказав Буданов.

Коментар Кирила Буданова про Китай з 1:11:09

Нагадаємо, Китай довгий час зберігав нейтралітет щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Досі Пекін використовує термін "криза", коли йдеться про російсько-українську війну.

У лютому 2023 року на Мюнхенській конференції Китай представив так звану "формулу миру". Київ і союзники не підтримали пропозицію Пекіна. Основною розбіжністю стало те, що план не передбачав виведення російських військ з території України. У підсумку Китай приєднався до саміту "формули миру" Володимира Зеленського, який провели влітку в Саудівській Аравії.

Попри непряму підтримку мирного врегулювання війни, китайські компанії, за інформацією ЗМІ, можуть постачати Росії товари подвійного призначення, які РФ залучає у війні проти України. При цьому Міністерство закордонних справ Китаю спростовує інформацію про постачання китайських компонентів і деталей у РФ для виробництва зброї.

Фокус писав 30 серпня про перший за останні п'ять років офіційний візит міністра закордонних справ Великої Британії до Китаю. Після зустрічі з китайськими колегами у ЗМІ повідомили, що комп'ютери британських чиновників "почистять", а видані їм одноразові телефони знищать, щоб запобігти можливому шпигунству.