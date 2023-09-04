"Потрібно 2-3 години": Гуменюк розповіла, чи тримає РФ ракетоносії в Чорному морі (відео)

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що рівень загрози все одно оцінюють як "високий", оскільки ракетоносії РФ можуть запускати ракети прямо з бухти базування.

Росія не тримає на бойових позиціях ракетоносіїв у Чорному морі. Малий ракетний корабель ВМС РФ, який був виведений на чергування 3 вересня, повернувся в пункт базування. Про це 4 вересня повідомила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу.

Незважаючи на це, за словами Гуменюк, рівень загрози все одно оцінюють як "високий", оскільки ракетоносії РФ можуть запускати ракети прямо з бухти базування.

"Хоча це небезпечно, але випадки такі були. Крім того, ворог часто використовує фальсифіковані цілі, щоб перевірити реагування наших систем ППО", — зазначила Гуменюк.

Що стосується малого ракетного корабля, то він, як зазначила Гуменюк, знову може вийти за наказом командування і заступити на бойову позицію. Для повноцінного розгортання на бойові позиції йому необхідно близько 2-3 годин.

Наталія Гуменюк про ракетоносії в Чорному морі

Нагадаємо, що в серпні в РФ заявили про перекидання на фронт ТОС-2 "Тусочка". Машина отримала колісне шасі, що підвищує мобільність і спрощує експлуатацію. Однак візуального підтвердження перекидання в Україну поки що немає.

Крім того, ЗМІ пояснили, чи можуть західні аналітики допомагати російській армії. За словами журналістів, у західних аналітиків немає доступу до розвідданих, стратегічних цілей, даних про втрати, які є у сотень тисяч добре поінформованих російських військових фахівців у Міноборони РФ.