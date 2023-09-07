Російська армія вивела всі свої підрозділи з території Білорусі, — Держприкордонслужба

Російські військові, що дислокувалися у Білорусі, через ротацію залишили територію держави-сателіта РФ. Наразі у цій країні не спостерігається жодного підрозділу армії Росії.

По лінії державного кордону з Білоруссю не зафіксовано жодних дій, ситуація на кордоні повністю контрольована. Про це повідомив сьогодні, 7 вересня, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко на брифінгу у Медіацентрі України, пише "РБК-Україна".

"На цей момент Росія вивела у рамках ротації практично всі свої підрозділи, які завершили підготовку. Натомість нові підрозділи туди заведені не були", — заявив він.

За словами Демченка, укріплення кордону триває, і це дозволить унеможливити випадки проникнення диверсійно-розвідувальних груп або ж дестабілізації ситуації, проведення диверсій. Речник підкреслив, що Росія на сьогодні не має у Білорусі угруповання, яке дасть змогу їй здійснити вторгнення з території цієї країни. Щодо членів ПВК "Вагнер", то їх кількість у Білорусі поступово зменшується, зауважив Демченко.

"Вони не залучені до якихось активних дій, зокрема до дестабілізації ситуації на кордоні з Україною чи країнами ЄС", — підкреслив речник ДПС.

Білорусь у російсько-українській війні

Російська Федерація з самого початку повномасштабного вторгнення використовувала територію Білорусі як полігон не тільки для підготовки своїх підрозділів, в яких часом налічувалося 10-11 тисяч військових. Білорусь надавала свою військову інфраструктуру для нанесення ударів по Україні із землі і повітря.

Фокус писав, що Лукашенко обіцяв Путіну ввести війська в Україну до 21 березня. Проте в день передбачуваного вторгнення Білорусь відвела своїх десантників від українського кордону.

Про навчання військових сил ОДКБ на території Білорусі, що розпочалися 1 вересня, розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв. Польський генерал Раймунд Анджейчак зауважив, що Захід має забезпечити програш РФ у російсько-українській війні, бо важливо не втратити, крім України, й Білорусь також.