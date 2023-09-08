РФ атакувала Україну ракетами та Shahed: вибухало біля Сум та Одеси

В ніч на 8 вересня ворог запустив по Україні кілька груп дронів-камікадзе. Дрони прямували на Одещину відразу з двох боків — з боку Чорного моря та над сушею через Херсонщину та Миколаївщину.

ЗС РФ для нічної атаки на Україну використали ракети та дрони-камікадзе, які прямували до цілей відразу з двох напрямків. Попередні обстріли мали такий же характер, свідчать дані українського командування. Напередодні, 7 вересня, повітряні удари загрожували Сумщині та Одещині: Повітряні сили повідомили про 33 Shahed. Фокус зібрав інформацію про поточну ситуацію з офіційних каналів Повітряних сил, військових адміністрацій та моніторингових каналів.

Перші повідомлення про повітряну атаку опублікували у мережі близько 22:00 7 вересня. У Telegram-каналі Повітряних сил вказали, що дрони-камікадзе стартували з двох точок: Приморсько-Ахтарська на Кубані та з полігону Чуади в Криму. Вказувалось, що з кожного місця старту почали рух відразу кілька груп ударних безпілотників.

Протягом ночі кілька хвиль дронів прямували над територією України у напрямку західної частини Одеської області. Спершу була інформація про загрозу для Одеси (близько першої години ночі), Херсона (о 1:28), потім — для Одеси (о 2:13 год.). Командування попередило, що ворог вкотре загрожує українським портам на Дунаї.

Близько першої години ночі на Одещині чули вибухи у небі. Одеська військова адміністрація підтвердила, що працює ППО. Про наслідки нічної атаки поки що інформації немає.

Близько 5:00 8 вересня ракетну загрозу оголосили в Сумській області. Вже через пів години місцеві жителі чули вибухи: Сумська ОДА вказала, що над областю спрацювала ППО. Про наслідки повітряного удару наразі офіційної інформації немає.

Нічна атака РФ: деталі

Зазначимо, протягом перших чисел вересня ЗС РФ ледь не щоночі запускає по Україні дрони-камікадзе Shahed та ракети різних типів. На офіційній сторінці Facebook Повітряного командування вказано, що 7 вересня було 33 дрони (25 збито), 6 вересня — 25 дронів (15 збито), сім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, одна балістична ракета "Іскандер-М" (усі ракети знищені), 4 вересня — 32 дрони (23 знищено), 3 вересня — 25 дрона (22 знищено), 1 вересня — одна крилата ракета "Калібр" (знищено).

Під час повітряної атаки 4 вересня уламки російського дрона упали в Румунії, — про це повідомило українське командування. Першу добу румунська влада заперечувала інцидент, всупереч відеозаписам, опублікованим у мережі. Втім пізніше міністр підтвердив наявність загрози та наказав посилити патрулювання придунайської території.

Тим часом цілями росіян є порти на Дунаї в Рені та Ізмаїлі — нищать портову інфраструктуру України, сільськогосподарські підприємства та склади.

Нагадуємо, 6 вересня ЗС РФ вдарили по центру Костянтинівки Донецької області: поцілили посеред базару, де перебувало кілька десятків людей. Національна поліція підтвердила загибель 16 осіб та заявила, що росіяни використали не артилерію, а інший вид зброї.