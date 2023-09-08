За воєнні злочини: Путін підвищив у званні трьох генералів РФ, — ISW

За даними експертів, президент Росії спеціально підвищив топ-офіцерів, щоб винагородити лояльність вищому російському військовому командуванню, а не для того, щоб визнати успіхи ЗС РФ на фронті.

Президент РФ Володимир Путін продовжує призначати військових на вищі посади, незважаючи на звинувачення в їхній участі в можливих військових злочинах. Напередодні було оголошено про підвищення у званні трьох генералів, яких підозрюють у видачі наказів, пов'язаних із насильством щодо українських громадян. Про це стало відомо зі звіту ISW.

Згідно з даними джерела, 6 вересня Путін присвоїв нові військові звання трьом російським генералам. Подробиці про те, хто отримав ці звання, були надані укладачами звіту з Інституту з вивчення війни.

Один із них — Андрій Мордвічев, який обіймає посаду командувача Центрального військового округу і Центрального угруповання російських військ в Україні.

Відомо, що Андрій Мордвічев і Геннадій Алашкін отримали звання генерал-полковника, причому Андрій Мордвічев командує 8-ю загальновійськовою армією в Південному військовому окрузі, а Геннадій Алашкін обіймає аналогічну посаду. Олександр Шестаков, начальник Головного бронетанкового управління Міністерства оборони Росії, отримав звання генерал-лейтенанта.

В Інституті зазначають, що відповідні підвищення передбачають присвоєння кожному з генералів звання, що відповідає його нинішньому командуванню. І необов'язково слід вважати цей процес чимось особливим.

"Путін, найімовірніше, призначив ці підвищення зараз, щоб винагородити лояльність і слухняність вищому російському військовому командуванню, а не для того, щоб визнати результати бойових дій або конкретні обов'язки", — йдеться у звіті.

Своїми думками з цього приводу поділився російський правозахисник і засновник організації Gulagu.net Володимир Осечкін. Він вважає, що Путін постарається приховати всі військові злочини. Він може ліквідувати Суровікіна.

Осечкін звернув увагу на те, що "бункерний дід" віддалився від усіх звинувачень у військових злочинах, пов'язаних із діями ПВК "Вагнер". На його думку, це свідчить про його прагнення перекласти всю відповідальність на Дмитра Уткіна і Євгена Пригожина, які, як вважається, забрали із собою в могилу безліч секретів і ключових даних.

Нагадаємо, що Сергій Суровікін обіймав посаду головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ. У жовтні 2022 року його відправили командувати "спецоперацією" в Україні. Але вже в січні 2023 року Суровікіна змістили з посади командувача і призначили заступником свого наступника.

Після заколоту, організованого засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним, у РФ почалися чистки серед вищих військових чиновників, підозрюваних у причетності до бунту. Імовірно, серед затриманих був і генерал Суровікін.

Через кілька днів після смерті Пригожина, Суровікін з'явився в Москві. Інформацію про його звільнення підтвердили у ЗМІ.

Пізніше в мережі опублікували фотографії, на яких військовий вільно прогулюється Москвою з невідомою жінкою.