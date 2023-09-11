Унікальна операція: бійці ГУР повернули контроль над "вишками Бойка" у Чорному морі (фото, відео)

Під український контроль повернули бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". Розвідники також захопили запас вертолітних боєприпасів та станцію РЛС "Нива", яка відстежує рух суден у Чорному морі.

Бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів тимчасово окупованому Криму в Чорному морі так звані "вишки Бойка" повернулися під контроль України. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) у Telegram.

"Україна повернула під контроль т.зв. "вишки Бойка", — йшлося в повідомленні.

Сили підрозділів ГУР МО провели унікальну операцію зі встановлення контролю над "Вишками Бойка". Під український контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годованець" та "Україна", СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш".

Так звані "вишки Бойка"

Крім цього, спецпризначенці змогли захопити цінні трофеї, а саме запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС (радіолокаційна розвідка) "Неву", яка відстежує рух суден у Чорному морі.

У розвідці наголосили, що під час спецоперації відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30, в результаті чого ворожий літак отримав ураження та відступив.

Зазначили, що Російська Федерація окупувала їх у 2015 році, а від початку повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях — як вертолітні майданчики та для розміщення засобів РЛС. У результаті чого ворог втратив можливість повноцінно контролювати акваторію Чорного моря, що робить Україну ближчою до повернення тимчасово окупованого Криму.

Так звані "Вишки Бойка": що про них відомо

Газо- та нафтовидобувні платформи, які знаходяться у Чорному морі, отримали таку назву через те, що журналісти розкрили схему закупівлі двох нафтових платформ через офшорні фірми за близько 800 мільйонів доларів. Це відбулося в той час, коли Міністерство енергетики та вугільної промисловості очолював народний депутат Юрій Бойко (2007-2012). У 2015 році ЗС РФ окупували так звані "вишки Бойка".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що 20 червня 2022 року ЗСУ завдали ракетного удару по так званих "вишках Бойка". Тоді у РФ пригрозили ударами по "центрах ухвалення рішення" через ракетний удар по вишках "Чорноморнафтогазу".

26 червня 2022 року українські бійці завдали ще одного удару по "вишках Бойка". Зокрема, атаці піддалася самопідйомна плавуча бурова установка "Таврида".