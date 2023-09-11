"Про Крим не може бути мови": медикиня батальйону "Вовки Да Вінчі" про втрати на фронті (відео)

За словами Аліни Михайлової, перемоги України не буде ні сьогодні, ні завтра, якщо суспільство не буде допомагати ЗСУ.

Українське суспільство занадто розслабилося в очікуванні заявленої перемоги України і перестало допомагати українським захисникам. Через це зараз не може йти мови про звільнення Криму чи загалом про перемогу. Про це сказала бойова медикиня батальйону "Вовки Да Вінчі", дівчина загиблого Героя України Михайла Коцюбайла Аліна Михайлова.

"Ми несемо втрати, жодної романтики в цьому немає. Я на війні вже 5 років, вперше за ці роки своєму підрозділу на Куп'янському напрямку я готова була віддати все, вперше в житті була готова говорити з будь-якими людьми, що дати моєму батальйону можливість жити. Те, що сьогодні відбувається на фронті, про це ви сьогодні не прочитаєте в Інтернеті", — сказала Михайлова.

Вона зазначила, що звільнення окупованих теритторій України зараз опинилося під великим питанням.

"Крим в наступному році — це хороший такий ляпас усім військовим, тому що про це сьогодні не може бути жодної мови, якщо кожен з нас не буде докладати зусиль для фронту в будь-якому статусі — військовий, волонтер, цивільна людина, яка каже "дякую" військовому і не опускає очі, бачачи військового з інвалідністю. Ми сьогодні дуже розслаблені тим, що в нас буде перемога. Її не буде, ні сьогодні, ні завтра, ні через рік. Щоб вона була, нам треба мобілізуватися і дати собі прочуханки", — сказала вона.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про обстановку в районі Роботиного. На Запорізькому напрямку сили оборони поступово наступають на позиції противника та збільшують свою фронтову лінію.

Раніше повідомлялося, що 10 вересня стало відомо про те, що ЗСУ продовжують наступ на Таврійському напрямку, де втрати противника за останні 24 години становили 226 осіб.