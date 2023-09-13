Щоб закінчити непотрібну війну: у США закликали Північну Корею не продавати зброю РФ

Американські військові просять північнокорейського диктатора згадати про публічні обіцянки і не постачати зброю до РФ. Про що ж домовились Путін та Кім Чен Ин, вони поки що не знають.

Прессекретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу пояснив позицію США щодо перемовин президента Росії Володимира Путіна та голови Північної Кореї Кім Чен Ина. Напередодні, 12 вересня, Кім Чен Ин прибув до Владивостока в поїзді, а 13 вересня вже зустрівся з очільником Кремля. Заяву Райдера опублікувала пресслужба Міністерства оборони США.

Пентагон поки що не може оцінити результати перемовин Путіна та Кім Чен Ина, сказав генерал. Наразі урядовці не отримали жодної інформації щодо цього питання. Однак припускають, що головна тема розмови — про зброю для Росії. Тому закликають КНДР згадати про публічні зобов'язання, які взяли на себе північнокорейці, а саме — не постачати зброю ЗС РФ.

"Закликаємо Північну Корею виконати свої попередні публічні зобов’язання не постачати зброю Росії, що призведе лише до продовження непотрібної війни в Україні", — сказав Райдер.

Зустріч Путіна та Кім Чен Ина: що відомо

Зазначимо, 12 вересня очільник Кремля Путін виступив на "Східному економічному форумі" та зробив кілька заяв щодо війни в Україні. По-перше, він заявив, що у ЗС РФ достатньо добровольців, тому немає потреби починати загальну мобілізацію. По-друге, запевнив, що український контрнаступ начебто "захлинувся" і перелічив "втрати" ЗСУ: виходить, що втрачено більше техніки, ніж Україна будь-коли мала.

Тим часом кілька тижнів тому до КНДР прилетів міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Припускали, що він планує домовлятись про постачання снарядів для російської армії.

Між тим експерти проаналізували снаряди, які останнім часом використовують росіяни. З'ясували, що з заводу вони випущені зовсім недавно, крім того, все ще містять західну електроніку, потік якої не змогли перерізати санкції.

Також Фокус розбирався, яку зброю Путін хоче отримати від Кім Чен Ина.

Водночас Інститут вивчення війни зазначив, що армія РФ відчуває нестачу шин для військової техніки. Тому, через нестачу гуми, російські війська можуть поступово втрачати мобільність.

Нагадуємо, ГУР Міноборони розповіли про вдалу спецоперацію у Чорному морі: вдалось відбити газовидобувні платформи, розташовані за 100 км від берега. Речник ВМС ЗСУ заявив, що спецпризначенці діставались до платформ на гумових човнах.