Кому вірити: у Генштабі заявили, що не Маляр має повідомляти про звільнення Андріївки, — ЗМІ

Протягом пів години представники Сил оборони розмістили суперечливі повідомлення щодо того, чи звільнено населений пункт під Бахмутом. Населений пункт важливо звільнити від ЗС РФ, щоб перерізати логістику ворога.

Вдень 14 вересня заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ звільнили село Андріївку під Бахмутом на Донеччині. Її заяву спростували бійці 3 штурмової бригади, — пояснили, що подібні заяви передчасні й шкідливі. У Генштабі Сил оборони пояснили, від кого громадськість почує офіційні дані щодо звільнення тих чи інших населених пунктів. Про це ідеться у матеріалі агентства BBC.

BBC обговорило ситуацію з анонімним представником Генштабу ЗСУ. Ця людина озвучила пораду: варто слухати офіційні повідомлення українського воєнного командування, а не Ганну Маляр. Звільнення Андріївки не підтверджується офіційно, зазначили журналісти агентства.

Андріївка — населений пункт, розташований за 6-8 км від південної околиці Бахмуту. За 2 км від нього — село Кліщіївка, деокупація якого також не підтверджена офіційно.

Бахмутський напрям: ситуація біля Андріївки Фото: DeepState

Тим часом експерти пояснили, чому звільнення Андріївки є важливим. Зокрема, завдяки цьому ЗСУ переріжуть логістичні шляхи, якими ворог підвозить боєприпаси з Горлівки у напрямку Бахмуту.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, 14 вересня Ганна Маляр в ефірі всеукраїнського телемарафону розповіла, що ЗСУ мають певні успіхи на південному флангу під Бахмутом. При цьому вона наголосила, що боїться "наврочити".

Між тим військові експерти також підтверджували просування на даному відтинку фронту: начебто Сили оборони відбили у ворога Кліщіївку і знищуються залишки в крайніх будинках. Про Андріївку на той момент не йшлося.

На онлайн-карті спільноти DeepState відзначають, що під Бахмутом дійсно відсунули лінію боїв на 500 м якраз у районі села Андріївки, щодо якого точаться суперечки.

Ситуація біля Андріївки станом на 13-14 вересня 2023 року Фото: DeepState Фото: DeepState

Нагадуємо, у ніч на 13 та 14 вересня ЗСУ поцілили по військових об'єктах ЗС РФ в Криму. Вдалось підпалити судноремонтний завод, пошкодити два військових кораблі та установку С-400. В Офісі президента України заявили, що спецоперації провели виключно українською зброєю.