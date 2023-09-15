Потенціал флоту звели нанівець: експерт розповів про наслідки ударів по кораблях РФ в Криму

У росіян на третину зменшилась можливість бити по Україні та блокувати українські порти. Ба більше, ворог відтепер має менше сил для стримування контрнаступу ЗСУ.

В ніч на 14 вересня 2023 року російське командування втратила відразу два військових кораблі, які базувались у Севастополі. Десантний корабель "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону" потрапили під удари українських ракет, при чому експерти впевнені, що "Мінськ" вже не відновити. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, чи втрата двох кораблів є дійсною болючою для Росії. Про це ідеться у статті на порталі "24 каналу".

Мусієнко, який очолює Центр військово-правових досліджень, заявив, що удар дійсно був болючим. Окремо експерт проаналізував успішні дії Сил оборони України.

"Це явище системне. ЗСУ виконують два головні завдання в акваторії Чорного моря і готували операцію довго, не менше двох тижнів. Ми бачимо системність, і все має свою хронологію та свій порядок", — пояснив експерт ситуацію.

З його слів, тепер російські військові втратили 30% можливостей для виконання поставлених перед ними завдань. Зокрема, Кремль ставив перед ЧФ РФ дві задачі:

бити по території України крилатими ракетами "Калібр";

намагатись контролювати цивільні судна, які перебувають у районі Босфору і намагаються вивезти українську сільськогосподарську продукцію.

Також експерт перелічив два позитивні наслідки для ЗСУ. По-перше, зросли можливості для українського контрнаступу, оскільки ворог має менше сил його стримувати. По-друге, Україна повернула контроль над північною та північно-західною частинами Чорного моря.

Вибухи в Криму: деталі

Протягом останніх двох діб, 13 та 14 вересня, у Криму пролунали вибухи у Севастополі та під Євпаторією. Вибухи у Севастополі — наслідок влучання української зброї по судноремонтному заводу та двом військовим кораблям. Вибух під Євпаторією — знищення комплексу ППО С-400 "Тріумф".

Військові аналітики висловили припущення, що удар завдали ракетами західного виробництва — крилатими ракетами Storm Shadow. При цьому наголосили, що це унікальний випадок в історії — знешкодження підводного човна таким "елементарним" способом без залучення цілого комплексу техніки.

Між тим в Офісі президента України Володимира Зеленського запевнили, що удар було завдано виключно українською зброєю. Експерти припустили, що йде мова про протикорабельний комплекс "Нептун", який переробили для пострілів по наземних цілях.

Зазначимо, у мережі можна знайти список кораблів, які входять у ЧФ ЗС. У переліку 87 кораблів, серед них є кораблі-ракетоносії, підводні човни-ракетоносії (7 шт.), десантні кораблі. Аналітики ORYX підрахували, що росіяни за 500 днів війни втратили 16 кораблів. Серед них — десантний корабель "Оленегорский горняк", який підбили під Новоросійськом, та фрегат "Москва", якого потопили на пів дорозі до Одеси.

Нагадуємо, в ніч на 15 вересня ЗС РФ запустили по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-131, які прямували у напрямку Херсонської області. Військова адміністрація підтвердила роботу ППО у двох областях. Вдень 15 вересня пролунав вибух в окупованій Новій Каховці. Місцеві колаборанти звинувачують у вибухах ЗСУ.