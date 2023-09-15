Мобілізація в Україні: до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ
Єдиний державний реєстр призовників поповниться інформацією з баз даних Мінфіну, МВС, Міносвіти та реєстру судових рішень
В Україні продовжують удосконалювати роботу Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних осіб. На сьогоднішній день до реєстру вже вноситься інформація з баз даних кількох державних міністерств і відомств. Це дасть змогу ТЦК і СП (колишнім військкоматам) отримати повну актуальну інформацію про кожного призовника, а обмін даними між реєстрами відбуватиметься максимально швидко. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами покращить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники своєю чергою будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних. Про це повідомили на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.
З яких реєстрів ТЦК отримують дані про призовників
У Міноборони вже наповнюють Реєстр призовників інформацією з баз даних таких відомств:
- Міністерства внутрішніх справ;
- Міністерства фінансів;
- Міністерства освіти і науки;
- реєстру судових рішень.
Наступними до програми з обміну інформацією мають підключитися:
- Пенсійний фонд;
- Міністерство охорони здоров'я;
- прокуратура;
- Міністерство соціальної політики;
- Міністерство у справах ветеранів.
У плани Міноборони входить розширення інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з іншими структурами. Для поліпшення якості та повноти інформації в реєстрі до співпраці хочуть залучити інформаційно-телекомунікаційні системи та банківські бази даних.
Нагадаємо, що Верховна Рада може звільнити від призову категорію громадян, якої раніше не було в списку.
Раніше повідомлялося, у яких випадках військовозобов'язаних чоловіків не братимуть на роботу під час війни.
Також Фокус писав про те, що робити, якщо студентам у ТЦК відмовляють у відстрочці.