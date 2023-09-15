"Без шансів": у ЗСУ зізнались, чим били по кораблях "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" (відео)

Україна завдала удару по Севастопольському судноремонтному заводу, на території якого отримали пошкодження російські кораблі. У Повітряних силах розповіли, що використали для атаки надані партнерами крилаті ракети.

У Повітряних Силах ЗСУ 15 вересня розповіли, якими ракетами били по російських кораблях "Мінськ" та "Ростов-на-Дону" в тимчасово окупованому Криму. Про це відомо з соцмереж командувача генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

Він зазначив, що журналісти з Франції та Великої Британії цікавляться, яким саме типом крилатих ракет були уражені ворожі судна у Севастопольській бухті. Командувач ПС підкреслив, що це логічно, адже "кращої реклами для озброєння не вигадаєш".

"Доповідаю! В авіації Повітряних Сил є два типи крилатих ракет, надані партнерами для боротьби з окупантом. Британські Storm Shadow ми підвішуємо під ліве крило Су-24М, французькі Scalp — під праве", — заявив Олещук.

Генерал-лейтенант додав, що обидві ракети працюють "без шансів для окупанта". Також він завірив, що під крилами українських бомбардувальників знайдеться місце і для німецької ракети Taurus.

"Тоді "гру в міста" можна буде продовжити ще ефективніше", — написав Олещук.

Він подякував партнерам за озброєння та військову техніку, які допомагають нищити ЗС РФ та деокупувати території України.

Нагадаємо, в ніч на 13 вересня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали підводний човен "Ростов-на-Дону" та великий десантний корабель "Мінськ", які знаходились на території Севастопольського морського заводу ім. Серго Орджонікідзе. Пізніше з’явились супутникові знімки підприємства до та після удару.

Пізніше партизани визнали, що навели ракетний удар на завод у захопленому Севастополі. Вони заявили, що передали розвіддані Силам оборони України.

Зі слів речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, "Мінськ" вже навряд попливе, а "Ростов-на-Дону" потребує додаткових виробничих потужностей для ремонту. Вона додала, що відновлювати кораблі окупантам немає де, адже завод теж постраждав від атаки.