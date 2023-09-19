Від старого Т-62 до 7 складових ППО: втрати окупантів за оновленими даними Oryx

Українські військові "вполювали" пускові та заряджаючі машини до ЗРК С-300В4, ЗРК "Бук" та "Бук-М2". Також аналітики фіксують, що кожен 3 втрачений танк у російській армії є Т-80.

Російські окупанти втратили одразу 7 одиниць складових засобів протиповітряної оборони. Серед них С-300В4 та Буки. Про це повідомляється на проєкті Oryx, де ведуть підрахунок на основі фото чи відео доказів.

В оновлені додалось 6 танків: один Т-62М, два Т-72Б3, один Т-72Б3 зразка 2016 року й 2 Т-80БВ. Аналітик Річард Верекер додає, що зараз у російських військах кожен 3 втрачений танк є Т-80.

Найбільше українські військові знищили та пошкодили зенітно-ракетних систем та їхніх елементів:

2 пускові установки ЗРК "Бук-М";

1 пускова ЗРК "Бук-М2";

1 заряджаюча машина до ЗРК "Бук-М2";

пошкоджено 1 ЗРК "Стрела-10";

1 заряджаюча чи пускова ЗРК "Бук";

1 пускова ЗРК С-300В4;

1 заряджаюча машина ЗРК С-300В4.

Окрім цього було знищено 2 САУ "Нона" та "Акація", ще одну "Нону" було уражено. І ще було знищено 2 вантажівки "Урал" та "КамАЗ". З легкоброньованої техніки ворог втратив 3 БТР-82А й по одній БМП-1 й БМП-3.

Оновлені втрати росіян

Оновлені дані втрат української армії показують значно менші втрати. Окупанти знищили 2 броньовики та МТ-ЛБ, контрбатарейний радар, який не вдалось ідентифікувати та один безпілотник "Довбуш". Проте Oryx зазначає, що список втрат Сил оборони не відображає дійсність, в наступні дні будуть додані більш актуальні втрати.

Оновлені втрати ЗСУ

Нагадаємо, 19 вересня в ISW заявили, що українські війська просунулись на заході Запорізької області. Наступальні дії продовжуються.

Також партизани Атеш повідомили, що у Криму виявлено білоруську систему РЕБ.