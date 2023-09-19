Азербайджан почав антитерористичну операцію в Карабасі: що відомо

У Міноборони Азербайджану звинуватили Вірменію у незаконних діях в Карабасі. Тому для відновлення конституційного ладу почалася антитерористична операція.

Після серії сутичок та обстрілів Міністерство оборони Азербайджану офіційно оголосило про початок антитерористичної операції в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

В заяві стверджується, що систематичні обстріли вірменами позицій азербайджанської армії із застосуванням зброї різних калібрів, а також мінування й збільшення кількості оборонних рубежів в Карабасі загострили напруженість. Вірменія укріплює свої позиції, привели підрозділи у високу бойову готовність, а також створили додаткові мобілізаційні підрозділи. Окрім цього Азербайджан фіксує збільшення диверсійно-розвідувальних груп.

Вранці 19 вересня у Карабасі підірвали два вибухових пристрої, через що загинуло четверо співробітників МВС та двоє цивільних Азербайджану. Відтак Баку офіційно почав антитерористичні заходи. Вони переслідують такі цілі:

забезпечення виконання положень Тристоронньої заяви;

придушення широкомасштабних провокацій в Карабаському економічному районі;

роззброєння та забезпечення виведення формувань збройних сил Вірменії з територій Нагірного Карабаху;

нейтралізації військової інфраструктури Вірменії;

забезпечити безпеку цивільного населення, яке повертається на звільнені від окупації території;

відновлення конституційного ладу Азербайджану.

Росію та керівництво турецько-російського центру моніторингу проінформовано про дії Азербайджану. Також завдаються удари по позиціях вірменської армії, військових обʼєктах та бойових засобах.

Реакція Вірменії на початок операції Азербайджану

На офіційному сайті Міноборони на момент написання новини не було офіційної реакції на операцію Баку. Вони тільки заявили, що Вірмені не обстрілювала позиції Азербайджану 19 вересня о 2:40 за місцевим часом.

Колишній державний "міністр" сепаратистів Карабаху Рубен Варданян розповсюдив відео, як повідомляється, масованого обстрілу в Степанакерті.

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В Міноборони Вірменії заявили, що станом на 14:00 за місцевим часом (13:00 по Києву) ситуація на кордонах країни "відносно стабільна".

Нагадаємо, 8 вересня Азербайджан заявив про сутички з вірменськими військовими в Нахічевані та Агдамі. Нібито був обстріл й просування вірменських військових вперед.

1 серпня стало відомо, що Туреччина модернізувала азербайджанські штурмовики Су-25, щоб він отримав нове озброєння та інші системи.