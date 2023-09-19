Битимуть з засідки: ЗСУ показали кулемет з дистанційним керуванням "Тарантул" (відео)

Українські винахідники вдосконалили протитанковий кулемет Калашникова, створений за часів СРСР. Кулемет здатен зробити більш як 700 пострілів за хвилину, при цьому боєць-оператор перебуватиме у безпечному місці та керуватиме дистанційно.

Бійці 118 окремої бригади Територіальної оборони з Черкаської області показали роботу винаходу, який допоможе бити по позиціях ЗС РФ. При цьому українські військові перебуватимуть у повній безпеці завдяки прилаштуванню дистанційного керування до звичайного кулемета. Відео з випробувань нового пристрою бійці опублікували на сторінці Facebook.

На відео видно, як бійці встановлюють кулемет і готують його до роботи: заряджають, приєднують кабелі для зв'язку з оператором. Після цього показують, як на відстані кілька метрів сидить оператор, який на моніторі бачить місцевість перед кулеметом. Оператором має джойстик, яким може спрямувати дуло кулемета у напрямку, де перебуває противник.

Зазначається, що винахід сконструювали інженери з Черкаської області. Пристрій називається — турель з дистанційним керуванням "Тарантул". Незабаром турель відправлять на лінію боїв. "Конструкція пройшла випробування, пристріляна та найближчим часом буде відправлена в сектор бойових дій", — ідеться у дописі.

Зброя для ЗСУ: що відомо

Деталі нової конструкції у дописі не наводяться. Однак у одному з військових пабліків вказують, що турель прилаштували до протитанкового кулемета Калашникова калібру 7,62 мм. Подібний кулемет здатен стріляти з швидкістю 650-750 постр./хв.

Між тим Державний секретар Ентоні Блінкен під час візиту 6 вересня розповів про новий пакет допомоги, який отримає Україна. Загальна сума допомоги — понад 1 млрд дол., при цьому частина коштів — нова зброя: системи ППО та системи для розмінування територій.

У новому пакеті поки що немає далекобійних ракет ATACMS, однак є сподівання, що президент США Джо Байден майже погодився надати Україні цей вид озброєння. На цю можливість натякнув Блінкен під час брифінгу з міністром оборони Німеччини Анналеною Бербок. Американський чиновник пояснив, що ракети надійдуть тоді, коли вони будуть потрібні військовому керівництву.

Між тим ГУР Міноборони запевняють, що Україна має власну зброю великої дальності. Зокрема, представник розвідки Андрій Юсов заявив, що відбулись успішні випробування і нова зброя вражатиме цілі на території противника.

Нагадуємо, в ніч на 19 вересня ЗС РФ атакувала Україну трьома десятками дронів "Шахед" і однієї ракетою "Іскандер". У Повітряних силах підтвердили збиття 27 дронів, між тим три долетіли до Львівщини, а ракета завдала шкоди у Кривому Розі. Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що для протидії дронів створять 50 мобільних груп: захищатимуть область восени та взимку.