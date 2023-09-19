"Артилерія била по своїх": солдати РФ поділилися враженнями від війни в Україні (фото)

Російське командування для взяття одного населеного пункту влаштувало три хвилі штурмів. При цьому не зважало на те, що з сотень солдатів виживали одиниці.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан показав реакцію російських окупантів на бойові дії в Україні. Окупанти повідомили про зброю, якою ЗСУ зупинили штурмові дії ЗС РФ. При цьому артилерія ворога спершу мовчала, а потім вдарила по своїх. Деталі вражень солдатів ЗС РФ опубліковані у Telegram-каналі полковника.

Один з учасників бойових дій описав, як відбувався штурм неназваного населеного пункту. Зокрема, спершу на штурм відправили підрозділи ексув'язнених "Шторм-Z": з 40 осіб повернулось семеро. Услід за ними пішли кадирівці за полку "Ахмат": "ситуація аналогічна".

У третій хвилі штурму йшов підрозділ автора розповіді. При цьому російське командування не зробило нічого, щоб якось підготувати атаку: не було на розвідки, ні артпідготовки. Не чекали навіть темряви: прибулих кинули у бій у світлу пору доби просто "з коліс".

Росіяни намагались зачепитись на околиці села. При цьому по них ЗСУ били касетами, мінами, танками і "працювали вертушки". Коли ж прорвались на околицю, "прокинулась" артилерія ЗС РФ: "по нашим в*ала", — поскаржився окупант.

Також оприлюднили фрагмент перемовин з представником командування. Російський офіцер наказував штурмувати підрозділу, в якому живими залишилось 12 осіб з 50, а командир був пораненим. При цьому погрожував "обнулити", якщо не виконають наказу.

З допису не ясно, де саме відбувався бій, який так яскраво описував окупант. У коментарях припускають, що це може бути Первомайське, Андріївка або Кліщіївка. Більш точних даних немає.

Контрнаступ ЗСУ: деталі

Зазначимо, 15-16 вересня стало відомо про просування ЗСУ на південь від Бахмуту на Донеччині. Зокрема, вдалось звільнити від ЗС РФ Андріївку та Кліщіївку. Крім того, кількома днями раніше стало відомо про деякі успіхи під Опитним: бійцям вдалось на кількасот метрів наблизитись до Донецького аеропорту.

Генштаб ЗСУ у крайніх звітах підтверджує успішні наступальні дії під Бахмутом на Донеччині та біля Роботиного у Запорізькій області. Наприклад, підтверджується, що плацдарм біля Роботиного та Вербового ширшає та глибшає. Сили оборони наближаються до Токмака: якщо логістика росіян біля цього населеного пункту потраплятиме під удари ЗСУ, то ситуація для них суттєво ускладниться, розповіли експерти.

Нагадуємо, в ніч на 19 вересня ЗС РФ обстріляли Україну трьома десятками дронів-камікадзе Shahed-136, 27 з яких збили Сили оборони. Втім три дрони долетіли до Львова і підпалили склад промислового підприємства: військова адміністрація повідомила про одного загиблого та двох поранених.