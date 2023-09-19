"Цивільних не пускають": ЗС РФ відводять військові кораблі із Севастополя, — АТЕШ (фото)
За словами партизанів руху "АТЕШ", на під'їзді встановили контрольно-пропускний пункт, цивільних не пускають.
Із Севастопольської бухти відводять військові кораблі. Про це ввечері 19 вересня повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.
"Наш агент провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів, що розташована між малими бухтами "Докова" та "Голландія", за координатами: 44.6242768, 33.5569008", – йдеться у повідомленні.
За спостереженнями партизанів, частину військових кораблів уже відвели, частина готується до цього.
"Ми також розвідали територію навколо об'єкту. З початку війни бухту закрили для військових потреб", – зазначають у дописі.
За словами партизанів руху "АТЕШ", на під'їзді встановили контрольно-пропускний пункт, цивільних не пускають. На стоянці помічені виключно військові кораблі.
"Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення — піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися", – додали в "АТЕШ".
Удари ЗСУ по російському флоту в Криму: деталі
Зазначимо, протягом двох днів, 13 та 14 вересня, Сили оборони України завдали двох вдалих ударів по військових об'єктах ЗС РФ у Криму. Першої ночі вдалося підпалити судноремонтний завод і суттєво пошкодити два кораблі — десантний "Мінськ" і підводний ракетоносець "Ростов-на-Дону". Світлини з місця подій показали, що "Мінськ" було знищено повністю — надто серйозні пошкодження він отримав.
Що ж до "Ростова-на-Дону", то військові експерти зазначили, що ЗСУ провели унікальну спецоперацію. Унікальність полягає в тому, що підводний човен "вполювали" мінімальним арсеналом: припускають, із використанням крилатої ракети Storm Shadow. Офіційно це припущення влада України не підтвердила.
Нагадаємо, 18 вересня "АТЕШ" повідомив, що на території Криму виявлено білоруську систему радіоелектронної боротьби.
Того ж дня партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі повідомив, що підрозділ чеченського спецзагону "Ахмат" зазнав суттєвих втрат і відступає в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ зайняли важливий опорний пункт біля села Кліщіївка, покинутий "кадирівцями".