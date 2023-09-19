"Цивільних не пускають": ЗС РФ відводять військові кораблі із Севастополя, — АТЕШ (фото)

За словами партизанів руху "АТЕШ", на під'їзді встановили контрольно-пропускний пункт, цивільних не пускають.

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Із Севастопольської бухти відводять військові кораблі. Про це ввечері 19 вересня повідомили партизани руху "АТЕШ" у Telegram.

"Наш агент провів розвідку однієї зі стоянок військових кораблів, що розташована між малими бухтами "Докова" та "Голландія", за координатами: 44.6242768, 33.5569008", – йдеться у повідомленні.

Із Севастопольської бухти уже відвели частину військових кораблів Із Севастопольської бухти уже відвели частину військових кораблів

За спостереженнями партизанів, частину військових кораблів уже відвели, частина готується до цього.

"Ми також розвідали територію навколо об'єкту. З початку війни бухту закрили для військових потреб", – зазначають у дописі.

Із Севастопольської бухти уже відвели частину військових кораблів Із Севастопольської бухти уже відвели частину військових кораблів

За словами партизанів руху "АТЕШ", на під'їзді встановили контрольно-пропускний пункт, цивільних не пускають. На стоянці помічені виключно військові кораблі.

"Російські військові кораблі ухвалили єдине правильне рішення — піти з Севастополя. Бажаємо всім військам прийняти таке саме. Інакше їм не врятуватися", – додали в "АТЕШ".

Удари ЗСУ по російському флоту в Криму: деталі

Зазначимо, протягом двох днів, 13 та 14 вересня, Сили оборони України завдали двох вдалих ударів по військових об'єктах ЗС РФ у Криму. Першої ночі вдалося підпалити судноремонтний завод і суттєво пошкодити два кораблі — десантний "Мінськ" і підводний ракетоносець "Ростов-на-Дону". Світлини з місця подій показали, що "Мінськ" було знищено повністю — надто серйозні пошкодження він отримав.

ЗСУ нанесли удар по ВДК "Мінськ"

Що ж до "Ростова-на-Дону", то військові експерти зазначили, що ЗСУ провели унікальну спецоперацію. Унікальність полягає в тому, що підводний човен "вполювали" мінімальним арсеналом: припускають, із використанням крилатої ракети Storm Shadow. Офіційно це припущення влада України не підтвердила.

Нагадаємо, 18 вересня "АТЕШ" повідомив, що на території Криму виявлено білоруську систему радіоелектронної боротьби.

Того ж дня партизанський рух "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі повідомив, що підрозділ чеченського спецзагону "Ахмат" зазнав суттєвих втрат і відступає в районі Бахмута Донецької області. ЗСУ зайняли важливий опорний пункт біля села Кліщіївка, покинутий "кадирівцями".