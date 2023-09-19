"Гражданских не пускают": ВС РФ отводят военные корабли из Севастополя, — АТЕШ (фото)

По словам партизан движения "АТЕШ", на подъезде установили контрольно-пропускной пункт, гражданских не пускают.

Related video

Из Севастопольской бухты отводят военные корабли. Об этом вечером 19 сентября сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент провел разведку одной из стоянок военных кораблей, расположенной между малыми бухтами "Докова" и "Голландия", по координатам: 44.6242768, 33.5569008", — говорится в сообщении.

Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей

По наблюдениям партизан, часть военных кораблей уже отвели, часть готовится к этому.

"Мы также разведали территорию вокруг объекта. С начала войны бухту закрыли для военных нужд", — отмечают в заметке.

Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей

По словам партизан движения "АТЕШ", на подъезде установили контрольно-пропускной пункт, гражданских не пускают. На стоянке замечены исключительно военные корабли.

"Российские военные корабли приняли единственно правильное решение — уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись", — добавили в "АТЕШ".

Удары ВСУ по российскому флоту в Крыму: детали

Отметим, в течение двух дней, 13 и 14 сентября, Силы обороны Украины нанесли два удачных удара по военным объектам ВС РФ в Крыму. Первой ночью удалось поджечь судоремонтный завод и существенно повредить два корабля — десантный "Минск" и подводный ракетоносец "Ростов-на-Дону". Фотографии с места событий показали, что "Минск" был уничтожен полностью — слишком серьезные повреждения он получил.

ВСУ нанесли удар по БДК "Минск"

Что касается "Ростова-на-Дону", то военные эксперты отметили, что ВСУ провели уникальную спецоперацию. Уникальность заключается в том, что подводную лодку "поймали" минимальным арсеналом: предполагают, с использованием крылатой ракеты Storm Shadow. Официально это предположение власти Украины не подтвердили.

Напомним, 18 сентября "АТЕШ" сообщил, что на территории Крыма обнаружена белорусская система радиоэлектронной борьбы.

В тот же день партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале сообщило, что подразделение чеченского спецотряда "Ахмат" понесло существенные потери и отступает в районе Бахмута Донецкой области . ВСУ заняли важный опорный пункт возле села Клещеевка, покинутый "кадыровцами".