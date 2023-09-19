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Военный Фокус

"Гражданских не пускают": ВС РФ отводят военные корабли из Севастополя, — АТЕШ (фото)

Военные корабли РФ, Севастопольская бухта, Крым
Фото: Telegram/Атеш | Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей

По словам партизан движения "АТЕШ", на подъезде установили контрольно-пропускной пункт, гражданских не пускают.

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Из Севастопольской бухты отводят военные корабли. Об этом вечером 19 сентября сообщили партизаны движения "АТЕШ" в Telegram.

"Наш агент провел разведку одной из стоянок военных кораблей, расположенной между малыми бухтами "Докова" и "Голландия", по координатам: 44.6242768, 33.5569008", — говорится в сообщении.

Военные корабли РФ, Севастопольская бухта, Крым Fullscreen
Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей
Военные корабли РФ, Севастопольская бухта, Крым Fullscreen
Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей

По наблюдениям партизан, часть военных кораблей уже отвели, часть готовится к этому.

"Мы также разведали территорию вокруг объекта. С начала войны бухту закрыли для военных нужд", — отмечают в заметке.

Военные корабли РФ, Севастопольская бухта, Крым Fullscreen
Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей
Военные корабли РФ, Севастопольская бухта, Крым Fullscreen
Из Севастопольской бухты уже отвели часть военных кораблей

По словам партизан движения "АТЕШ", на подъезде установили контрольно-пропускной пункт, гражданских не пускают. На стоянке замечены исключительно военные корабли.

"Российские военные корабли приняли единственно правильное решение — уйти из Севастополя. Желаем всем войскам принять такое же. Иначе им не спастись", — добавили в "АТЕШ".

Удары ВСУ по российскому флоту в Крыму: детали

Отметим, в течение двух дней, 13 и 14 сентября, Силы обороны Украины нанесли два удачных удара по военным объектам ВС РФ в Крыму. Первой ночью удалось поджечь судоремонтный завод и существенно повредить два корабля — десантный "Минск" и подводный ракетоносец "Ростов-на-Дону". Фотографии с места событий показали, что "Минск" был уничтожен полностью — слишком серьезные повреждения он получил.

Российский флот, удары ВСУ по российскому флоту, Крым Fullscreen
ВСУ нанесли удар по БДК "Минск"

Что касается "Ростова-на-Дону", то военные эксперты отметили, что ВСУ провели уникальную спецоперацию. Уникальность заключается в том, что подводную лодку "поймали" минимальным арсеналом: предполагают, с использованием крылатой ракеты Storm Shadow. Официально это предположение власти Украины не подтвердили.

Напомним, 18 сентября "АТЕШ" сообщил, что на территории Крыма обнаружена белорусская система радиоэлектронной борьбы.

В тот же день партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале сообщило, что подразделение чеченского спецотряда "Ахмат" понесло существенные потери и отступает в районе Бахмута Донецкой области . ВСУ заняли важный опорный пункт возле села Клещеевка, покинутый "кадыровцами".