Удар по союзниках ПВК "Вагнер" у Судані: у ГУР розповіли, чи причетна Україна до спецоперації

За словами представника розвідки Андрія Юсова, йому нема чого сказати з приводу атаки БПЛА на колону автомобілів, проте начальник ГУР Кирило Буданов раніше говорив, що російських злочинців і надалі знищуватимуть у всьому світі.

Журналісти CNN написали про те, що українські спецслужби нібито атакували воєнізоване угруповання в Судані, яке підтримують найманці з ПВК "Вагнер". 20 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "РБК-Україна" встиг відреагувати.

За його словами, поки що він не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію. При цьому, виходячи з цієї інформації можна зробити висновки, що Російська Федерація втрачає свій вплив у світі.

Крім того, Кремль втрачає все навколо, що завойовувалося і накопичувалося цілими поколіннями ще з часів Радянського союзу.

"Ми не можемо це ні підтвердити, ні спростувати. Це, зокрема, стосується й Африки. Можна також нагадати слова генерала Буданова про те, що Україна знищуватиме російських військових злочинців у будь-якій точці світу, де б вони не перебували", — заявив Андрій Юсов.

Атака на поплічників "Вагнера" в Судані: що відомо

Журналісти CNN з посиланням на власні джерела написали, що українські спецслужби можуть стояти за серією ударів з безпілотників і наземною операцією проти бійців, яких підтримують найманці з ПВК "Вагнер" у Судані.

Саме видання, як зазначається, не змогло підтвердити точну причетність України до цих подій, але все ж таки журналісти пишуть про атаки, які відбулися "в українському стилі".

"Щонайменше у восьми ударах були задіяні два комерційні безпілотники, які широко використовуються українцями, причому на контролері безпілотника можна помітити український текст. Експерти також зазначили, що тактика, яку використовували безпілотники, а саме, коли вони налітали прямо на ціль, була вкрай незвичною для Судану і всього африканського регіону", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що БПЛА атакував резервуар із паливом у Сочі. Площа загоряння була близько 100 квадратних метрів. Після вибуху на місці знайшли уламки від невідомого безпілотника. Мер міста додав, що на місці було задіяно 15 одиниць техніки та понад 60 співробітників екстрених та аварійних служб.