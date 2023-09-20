"Осліпили": прикордонники знищили два російські комплекси "Муром-М" під Куп'янськом (відео)

Безпілотники вдало відпрацювали по двох російських комплексах спостережень. Після вибуху в небо здійнявся сірий дим, а ворог залишився без своїх "очей".

Бійці "Сталевого кордону" показали, як на Куп'янському напрямку знищили два ворожі комплекси спостереження "Муром-М". Відео опублікували в пресслужбі Держприкордонслужби в Telegram.

"Сталевий кордон" розбив одразу два російських комплекси спостереження "Муром-М" на Куп’янському напрямку", — йшлося в повідомленні.

На відео видно, як українські прикордонники запустили безпілотний літальний апарат, який долетів до своєї цілі — комплексу спостереження "Муром-М" — та вибухнув. У результаті чого в небо здійнявся сірий дим, а ворог залишився без своїх "очей". Потім бійці показали, як те саме влаштували з іншим російським комплексом спостереження.

Російський комплекс "Муром-М": що про нього відомо

Комплекс "Муром-М" є пристроєм для далекого спостереження, який автономно шукає живу силу й техніку. Комплекс має оптичну камеру з зумом та тепловізором. Камера може виявити автомобіль за 8 км і людей за 4 км. Їх встановлюють на високих будівлях — вежі та елеватори. Крім цього, їх можуть підіймати на спеціальних щоглах просто над своїми окопами.

Нагадаємо, 12 вересня стало відомо, що бійці 11-ої бригади імені Михайла Грушевського знищили комплекс спостереження "Муром-М", який ворог встановив на мосту. Українські бійці знищили комплекс за допомогою FPV-дрона.

16 серпня у ДПСУ опублікували відео того, як бійці "Сталевого кордону" знищили комплекс спостереження "Муром-М" на Харківському напрямку.

20 вересня з'явилося відео, як бійці Сил спеціальних операцій знищили гармату МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" на Бахмутському напрямку. Збройні сили Російської Федерації намагалися замаскувати гармату, проте ціль була вдало уражена внаслідок взаємодії операторів ССО та артилерії Сил оборони.