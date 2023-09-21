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Запустили 43 ракети: Залужний повідомив деталі масованої нічної атаки ЗС РФ (фото)

Володимир Пєнов
Фото: defence-ua.com | Ілюстративне фото: Ту-95 з ракетами х-101

Головнокомандувач зазначив, що вночі окупанти також використовували зенітні керовані ракети С-300, якими завдавали ударів по Харкову.

Сили оборони України перехопили 36 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, якими росіяни намагалися обстріляти українські міста 21 вересня. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Загалом росіяни запустили 43 крилаті ракети з 10 літаків стратегічної авіації Ту-95мс. Пуски проводилися з району на захід від Енгельса. Крім того, близько 6-ї години ранку ЗС РФ вдарили по Харкову керованими ракетами С-300.

"Ракети запускали в кілька хвиль. У повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс за маршрутом", — розповів Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, для перехоплення ворожих ракет Сили оборони використовували зенітні війська, а також винищувальну авіацію, мобільні підрозділи вогневих груп Сил оборони та інші засоби.

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Масована атака на Україну 21 вересня — подробиці

Рано вранці 21 вересня в кількох українських містах пролунали вибухи. У Києві було зафіксовано падіння уламків ракет, що спричинили пожежі та руйнування в деяких районах, а також призвели до відключення електроенергії в частині столиці.

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Вранці того ж дня, Збройні сили Росії обстріляли Херсон. Унаслідок атаки, спрямованої на гуртожиток, двоє людей загинули, а ще четверо дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також Дрогобич у Львівській області опинився під атакою російських сил. Ворожі ракети вдарили по промисловому об'єкту та приватному складу, але інформації про постраждалих серед місцевого населення не надходило.

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21 вересня також ЗС РФ атакували Черкаси ракетами. Одна з ракет влучила в готель, де могли перебувати 23 людини. Люди досі можуть перебувати під завалами.

Крім того, ракетні атаки по Рівному призвели до відключення електроенергії в частині міста. Жертв серед населення немає.