Посилення мобілізації в Україні: що впливає на інтенсивність і коли чекати на збільшення призову

Якщо в Росії почнеться нова хвиля мобілізації, Україні доведеться адекватно реагувати й посилити призов.

На тлі повідомлень про очікувану в Росії нову хвилю мобілізації Україна має ухвалювати відповідні рішення, щоб посилити боєздатність своєї армії. Про можливі дзеркальні дії українського уряду розповів Секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в коментарі для ТСН.ua.

Посилення мобілізації в Україні

Роман Костенко вважає, що якщо в Росії знову почнуть масову мобілізацію, Україні доведеться реагувати і збільшувати призов.

"Зараз ми проводимо мобілізацію, реагуючи на те, які сили та засоби є в росіян. Наприклад, є в них приблизно 400 тисяч військових. Тому ми реагуємо мобілізацією, поповнюємо наші частини, які стоять на передньому краї, формуємо нові", — сказав депутат.

Мобілізація або поразка та геноцид — вибір очевидний

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Петро Черник зазначив, що посилення мобілізації — єдине рішення, яке дасть змогу українцям вижити.

"Путін б'ється за владу на смерть, скільки буде потрібно кинути в піч цієї війни росіян — стільки він і кине. Вибору в нас немає. Якщо ми капітулюємо, то нам влаштують наступний геноцид. Такого, якого ще не було у світі", — попередив полковник.

Цифровізація призову

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну очікувано розкрилися проблеми застарілих систем військового обліку. Для усунення недоліків і виявлення придатних до служби в армії чоловіків в Україні було створено Єдиний електронний реєстр призовників.

На сьогодні реєстр уже поповнюється інформацією з баз даних кількох міністерств і відомств — Міносвіти, Мінфіну, МВС, Мін'юсту, ДПС та інших державних структур. Це дасть змогу військкоматам отримати актуальну інформацію про кожного призовника та позбавить військовозобов'язаних обов'язку ходити в ТЦК, щоб оновити персональні дані.

Екстрадиція ухилянтів з-за кордону

Також в Україні хочуть створити "реєстр ухилянтів", які виїхали за кордон за підробленими документами.

Але Німеччина заявила, що дезертирство й ухилення від військової служби не можуть бути підставою для екстрадиції.

Водночас у Польщі прикордонники вже почали екстрадувати з країни чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації, виїхавши за кордон.

За словами представника президента у ВР Федора Веніславського, незаконний перетин кордону є кримінальним правопорушенням, тому Україна має намір залучити правоохоронні органи в межах міжнародного співробітництва для вирішення цього питання.

Мобілізація не припинялася з початку війни

Мобілізація в Україні почалася 24 лютого 2022 року. 3 березня Верховна Рада затвердила указ президента про загальну мобілізацію. Після цього мобілізацію продовжували кілька разів на підставі російського вторгнення, яке триває.

Наразі указ має дійсну силу, і мобілізація триває. На відміну від Росії в Україні немає "хвиль мобілізації". Військовозобов'язаних призивають відповідно до потреб армії за обліково-військовими спеціальностями.

Нагадаємо, що деякі категорії українців можуть проходити військову службу за місцем проживання.

Раніше Фокус писав, чи можна відмовитися від повістки та які будуть наслідки.