"Прикриваються цивільними": РФ створила буферну зону біля Керченської протоки (відео)

За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни концентрують біля Керченської протоки цивільні кораблі, намагаючись сформувати якесь загородження, яке, за їхньою логікою, має запобігти новим атакам.

Російські окупанти створили буферну зону в районі Керченської протоки в Чорному морі з метою приховати свої судна. Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Згідно з її висловлюванням, загарбники роблять спроби приховати свої військові кораблі, використовуючи цивільні судна як прикриття.

"Той же оглядовий райончик, який вони утворили неподалік Керченської протоки нібито для огляду цивільних суден, є фактично буферною зоною, де вони накопичують цивільні судна, щоб мати таке загородження. Як вони завжди користуються цивільним населенням, так і цивільним судноплавством", — сказала вона.

За інформацією, представленою Гуменюк, окупанти також перекинули великі десантні кораблі в Новоросійськ. Туди прямують як катери Чорноморського флоту Російської Федерації, так і судна російської прикордонної служби.

На думку спікера, росіяни розуміють, що кримські бухти, зокрема в Севастополі, "вже не такі затишні".

Гуменюк також уточнила, що за даними на ранок у Чорному морі перебуває 9 російських кораблів, тоді як в Азовському морі — один. Варто зазначити, що серед них немає ракетоносіїв.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Севастопольському морському заводу 13 вересня було пошкоджено БДК "Мінськ" проекту 775. Судячи з оприлюднених із Мережі фото, великий десантний корабель втратив усю надбудову.

Крім того, внаслідок атаки було пошкоджено дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону". Крім "Калібрів" підводний човен є носієм торпед і мін.

Крім того, 14 вересня Сили оборони завдали ударів по двох патрульних кораблях проєкту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту Росії. Пізніше представник ГУР МО Андрій Юсов уточнив, що внаслідок атаки було пошкоджено судно "Сергей Котов".