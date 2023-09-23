Тайванські ударні гелікоптери AH-64 здаються найзловіснішими у світі (фото)

Принаймні два з 29 ударних гелікоптерів отримали камуфляж у вигляді тигрової акули, у зубах якої знищений танк, а око має інтерфейс наведення, яке бачить сам вертолітник.

Ударний гелікоптер AH-64 сам по собі має доволі погрозливий вигляд, але тайванський камуфляж ще більше додає зловісності до образу. Про це повідомляє The War Zone.

У складі Тайванських повітряних сил є принаймні два гелікоптери, які мають дуже зловісний вигляд. Один із вертолітників має позивний Ugly (Потворний). Гелікоптери пофарбовано в камуфляж тигрової акули, а на носовій частині намальовано жахливі зуби та вогняні очі. На лівому борту в зубах помітно танк, який стискається ними. Також на ньому є прапор капітуляції.

Танк, що капітулював у зубах гелікоптера

Камуфляж настільки деталізований, що одне з очей має приблизну схему інтерфейсу, яку бачить пілот. Не виключено, що тайванські гелікоптери так підготували до появи на відкритому заході на авіабазі в Сіньше в західній частині узбережжя острова.

Інтерфейс наведення гелікоптера на очах

На заході будуть динамічні показові виступи парашутистів, винищувачів і гелікоптерів. Імовірно, два борти AH-64E виступатимуть разом, і так на Тайвані може зʼявитися демонстраційна команда.

Усього на озброєнні Тайвані перебувають 29 гелікоптерів AH-64E, які обійшлися в1,91 млрд доларів. Тайванські борти оптимізовані для протитанкових завдань за допомогою радарів і ракет Hellfire.

Нагадаємо, 18 вересня рекордні 103 бойові літаки наблизилися до Тайваню. В Міноборони назвали такі дії деструктивними.

15 вересня ЗМІ писали, що Тайвань отримає ракетні дрони JACKAL, які зможуть полювати на китайські гелікоптери чи танки.