Бійці 95-ї бригади показали, як знищують особовий склад та військову техніку ЗС РФ (відео)

Українські бійці знаходять ворога за допомогою дронів. Після влучних ударів російська техніка загоряється та вибухає.

Бійці аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищують ворога під час боїв. Відео опублікували в Центрі стратегічних комунікацій у X (Twiter).

"Воїни аеромобільного батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищують живу силу противника", — йшлося в повідомленні.

В опублікованому ролику видно, як бійці за допомогою безпілотних літальних апаратів знаходять військових Збройних сил Російської Федерації та знищують їх. Українські військові скидають снаряди на ворога, після чого ті гинуть, а в небо здіймається густий сірий дим.

Також на відео показали, як військові вдало ліквідовують не лише живу силу противника, але й уражають військову техніку. Після влучних ударів російська техніка загоряється та вибухає.

Нагадаємо, 24 вересня з'явилося відео, як на лівому березі Херсонської області Збройні сили України знищили перший російський багатоцільовий легкий броньований тягач (БТ-ЛБ) із пусковими установками комплексу А-22 "Вогонь", який призначений для вогнеметних і запалювальних операцій на кораблях. Зокрема, ворожу техніку міг уразити FPV-дрон або дрон з можливістю скидання боєприпасів.

Того ж дня бійці 72-ї Окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали знищення російської військової техніки, а саме танку. Військові уразили бойову техніку за допомогою безпілотного літального апарату.

20 вересня повідомляли про знищення гармати МСТА-Б зі снарядами "Краснополь" бійцями Сил спеціальних операцій. Це сталося на Бахмутському напрямку.