Військові медики Польщі та України створять спільний хаб для допомоги та обміну досвідом

Для польських спеціалістів досвід у контексті війни в Україні спонукав до серйозних змін і радикальної зміни поглядів на військову медицину.

Польща та Україна розпочали створення спільного військово-медичного хабу, метою якого буде надання практичної допомоги з обох сторін та обмін досвідом, що надважливо у воєнних умовах. Про це розповів директор Військово-медичного інституту у Варшаві, генерал Гжегож Гелерак у коментарі інформагентству "Укрінформ". Таке рішення, за словами польського генерала, було ухвалено під час зустрічі представників Збройних сил України та Польщі на рівні керівників медичних ланок. Крім того, було визначено план співпраці й графік подальших дій.

Гелерак зауважив, що основою успішного функціонування хабу буде аналіз інформації стосовно характеру, роду і масштабів санітарних втрат, що мають місце під час бойових дій в Україні.

"З іншого боку ми надамо доступ до наших знань і можливостей, які ми маємо завдяки реалізації низки дослідницьких проєктів, що стосуються, наприклад, автономних платформ евакуації поранених, методів і способів лікування різного роду поранень на полі бою, зокрема опіків. Ми готові співпрацювати, щоб на підставі українського та польського досвіду і можливостей в перспективі найближчих 3-5 років ми разом створили великий хаб військово-медичної служби", – підкреслив директор Військово-медичного інституту.

Крім того, генерал Гелерак повідомив, що Польща готова надавати медичну допомогу Україні у кількох вимірах.

"По-перше, ми хочемо лікувати поранених українських військових, особливо у галузях медицини, які для України зараз є складними. Наприклад, щелепно-лицьова хірургія для вас сьогодні є значним викликом. Паралельно з лікуванням українських військових ми хочемо навчати ваш персонал, аби ви ставали автономними у цій сфері", – наголосив польський військовий медик у коментарі інформагенції.

Польський генерал згадав також про досвід польських медиків у лікуванні посттравматичного стресового розладу (ПТСР), який вони мають після перебування польських військових в Афганістані та Іраку. При цьому він зауважив, що наразі близько десяти груп українських лікарів вже пройшли у Військово-медичному інституті у Варшаві і на території України тренінги та курси з протидії ПТСР.

Особливо акцентував Гелерак, пише агенція, на тому, що медичний досвід у контексті війни в Україні став для поляків справжнім "коперніканським переворотом", який має в основі радикальну зміну поглядів, що спонукало їх до серйозних дій.

"Для нас знання з війни в Україні – це як коперніканський переворот. Ми радикально змінюємо свій підхід до того, як має виглядати медичне забезпечення під час бойових дій", – наголосив польський медик.

Він уточнив, що глибокого переосмислення потребує питання, на якому етапі та якого типу медичну допомогу слід надавати пораненим військовим.

"Це вже не системи, спрямовані не евакуацію поранених упродовж багатьох годин, а надання допомоги близько до лінії фронту, гарантування кваліфікованої лікарської допомоги якомога швидше. Для нас це абсолютно новий досвід, особливо якщо брати до уваги український досвід організації медичних пунктів, коли ці пункти стають цілями атак з боку Росії", – констатував Гелерак.

Нагадаємо, Фокус писав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії до України від 20 до 50 тисяч українців втратили одну чи кілька кінцівок.

Крім того, ми повідомляли, що якісними турнікетами у вересні було забезпечено лише 5% потреб ЗСУ. До того ж через складну місцевість і постійні обстріли евакуація поранених затягується аж на 8 годин.