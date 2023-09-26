"Приїжджають десятками": в РДК повідомили про прибуття в Україну нових добровольців

Командир добровольців розповів, що в Україні суттєво спростили процедуру легалізації росіян, які хочуть воювати проти РФ. Після цього новобранців у лавах РДК стало суттєво більше.

Бійці з "Російського добровольчого корпусу" (РДК) разом з легіоном "Свобода Росії" влітку 2023 року здійснили кілька успішних рейдів в прикордонні області РФ. Їм вдалось потривожити прикордонників та військових у Брянській та Білгородській області й навіть примусити Кремль вивезти ядерні боєголовки з найближчого сховища. Під час рейдів втрат бійців не було, натомість роздобули кілька одиниць військової техніки ЗС РФ. Восени 2023 року командир РДК розповів про поповнення — нових добровольців, які долучаться до боротьби проти Кремля. Про це він написав у Telegram-каналі White Powder (White Rex).

Командир РДК Денис Капустін опублікував світлину, на якій видно пачку російських паспортів. Орієнтовна кількість паспортів — близько 20 шт. Більшість — з червоними обкладинками, на крайньому — двоголовий російський орел.

Паспорти добровольців РДК Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Під світлиною Капустін написав про нову партію добровольців, які прибули в Україну. Зазначив, що зростання корпусу суттєво полегшилось завдяки "налагодженню процесу легального заїзду". Також запевнив, що новобранці "прибувають десятками".

Допис Дениса Капустіна про добровольців Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Новини РДК: деталі

Зазначимо, Російський добровольчий корпус почав діяти орієнтовно з серпня 2022 року і входить до Інтернаціонального легіону ЗСУ. До корпусу вступають росіяни, які емігрували з РФ, не бажають туди повертатись і бажають стати бійцями Сил оборони у складі РДК.

На сторінці Instagram корпусу можна побачити кількахвилинне спілкування командирів з потенційним добровольцем. Росіянин розповідає, що прибув до ЗС РФ з тюрми і має дві військові спеціальності — зв'язковий та снайпер.

Весною та влітку 2023 року російські добровольці, які воюють на боці Сил оборони, провели кілька рейдів на територію РФ. Спершу бійці РДК проникли у Брянську область — підірвали військову машину та сфотографувались біля місцевої пошти.

Пізніше провели більш масштабні спецоперації. Наприклад, у червні вдалось закріпитись на кілька днів у районі населеного пункту Грайворон. Саме тоді Кремль терміново евакуював ядерні боєголовки зі сховища "Білгород 22". Пізніше провели ще одну успішну спецоперацію — потривожили росіян біля містечка Шебекіного.

Нагадуємо, 22 вересня кілька крилатих ракет влучили по штабу командування ЧФ РФ у Севастополі. В Україні визнали, що ракети були українські і ціллю були російські офіцери, які якраз зібрались на спеціальну нараду. Пізніше стало відомо про загибель 34 командирів різного рівня ЧФ РФ. Є сподівання, що загинув командувач ЧФ РФ, однак російська влада це спростовує.