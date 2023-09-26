Подвійний "сюрприз": розкриті деталі атаки БПЛА на аеродром в Курську (фото)

Повідомляється, що один з безпілотників атакував військових, які прибігли гасити пожежу після прильоту. Інший дрон ліквідував бійців, що самі підійшли його оглянути.

24 вересня безпілотники атакували військовий аеродром Халіно в Курській області РФ. Подробицями удару 26 вересня поділились в "УНІАН".

За даними медіа, літовище атакували три БПЛА. Перший з них вдарив по резервуарах пально-мастильних матеріалів. Вони використовувались для потреб російського 14 авіаполку.

Група ворожих військових і, ймовірно, командувач складу полку, вирушили на місце прильоту. Їхньою метою були оцінка збитків та ліквідація пожежі. В цей момент аеродром успішно атакував другий безпілотник.

Фото аеродрому Халіно в Курську Фото: УНІАН

"Цей удар спричинив більшість жертв серед особового складу авіаційного полку, зокрема й командування", — зазначили в ЗМІ.

Проте згодом на території Халіно виявили ще третій БПЛА.

"Нібито він був приземлений засобами РЕБ і не вибухнув під час падіння", — пояснили в агенції.

Місцеві військовослужбовці вирішили не викликати саперів та самостійно оглянути "знахідку". Проте коли вони наблизилися до безпілотника, той вибухнув.

Фото аеродрому Халіно в Курську Фото: УНІАН

Нагадаємо, 24 вересня у Курській області Росії пролунали вибухи. Вороже Міноборони звинуватило Україну в атаці дронів. У місцевому пропагандистському каналі з’явились співчуття щодо подій у Халіно, але деталі не повідомлялись. Також у мережі інформували про загибель бійців ЗС РФ.

Того ж дня російський військовий експерт Борис Рожин заявив, що БПЛА атакували аеродром Халіно й один з дронів виявився "з сюрпризом".

Як відомо зі ЗМІ, внаслідок атаки загинуло керівництво 14 гвардійського винищувального авіаполку ім. Жданова. Зокрема, йдеться про командира, одного з його заступників та кількох офіцерів.