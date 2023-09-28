"Морське чудовисько": Тайвань спустила на воду свою першу субмарину (фото)

У випадку вторгнення Китаю, субмарини мають суттєво ускладнити повну блокаду острова. Цілями для Hai Kun стануть авіаносці.

Тайвань представив перший вітчизняний підводний човен під назвою Nawhal або Hai Kun мандаринською мовою. Про це повідомляє CNN.

Президентка Цай Ін Вень заявила, що побудова дизель-електричного судна є великим досягненням, бо було побудовано всередині Тайвані. Офіційну назву підводного човна Hai Kun можна вільно перекласти як "Морське чудовисько".

Підводний човен є важливою реалізацією наших конкретних зобов’язань у захисті нашої країни. Це також важливе обладнання для наших військово-морських сил в розробці стратегій асиметричної війни", — заявила президентка.

Вона додала, що раніше виробництво субмарин в країні вважалось неможливим завданням. В Міноборони вважають, що підводні човни можуть значно ускладнити потенційне вторгнення Китаю, який в останні роки все більш різко виступає проти острова.

Кадри з випробувань підводного човна Фото: CNN

Подробиць щодо характеристики або можливостей корабля немає. Планується, що Тайвань до 2025 року матиме 3 підводні човни і це завдання вже майже виконано, бо в строю є 2 нідерландські субмарини. Раніше Тайбей озвучував плани побудувати 8 субмарин на власній корабельні.

Адмірал Хуан Шукуан, радник Ради нацбезпеки Тайваню та керівник проєкту підводних човнів сказав, що основне завдання субмарин полягатиме в запобіганні Пекіна здійснити морську блокаду островів.

"Оскільки підводні човни можуть діяти глибоко під водою і їх важко виявити, у них більше шансів наблизитися до (китайських) авіаносців і здійснити атаку", — сказав Шукуан.

Тайванська протока може бути занадто мілководною для роботи підводних човнів але вони можуть бути найкориснішими, якщо вони будуть спрямовані на китайські військові кораблі в протоці Баші, яка відокремлює Тайвань від Філіппін.

Нагадаємо, 26 вересня ЗМІ писали, що Тайвань має намір заблокувати китайські кораблі за допомогою нових підводних човнів.

Раніше повідомлялося, що всього за останні два тижні китайські сили задіяли рекордну кількість бойової авіації та кораблів у навчаннях поблизу Тайваню.