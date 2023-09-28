Ізолювати і знищити: офіцер США розповів, чого доб'ється Україна з ракетами ATACMS

За словами офіцера-артилериста США Дена Райса, Штати можуть передати Україні ракети М39. Цей варіант ATACMS застарілий, проте все одно досить смертоносний.

Якщо Україна отримає ракети ATACMS, то зможе ізолювати російські війська в Криму і знищити їхню артилерію. Про це розповів Американський офіцер-артилерист у відставці Ден Райс виданню Business Insider.

За його словами, Штати можуть передати Україні ракети М39. Цей варіант ATACMS застарілий, проте все одно досить смертоносний.

"Вам не обов'язково захоплювати територію, щоб не дати росіянам можливості її використовувати", — сказав Райс.

Повідомляється, що M39 ATACMS використовувався в операції "Буря в пустелі". Він оснащений 950 протипіхотними M74, або APAM. Суббоєприпаси викидаються і розсіюються під час польоту ракети над певною територією.

Райс сказав, що далекобійні ракети з касетними боєприпасами допоможуть відрізати російські війська від постачання, не доходячи до берега Азовського моря. Так, у ЗСУ за допомогою систем HIMARS вийде почати завдавати ударів по залізницях, логістичних шляхах на окупованих територіях.

"Це серйозна трансформаційна зміна", — сказав Райс.

Ба більше, за словами експерта, Сили оборони України, використовуючи ATACMS, зможуть також вражати одразу кілька артилерійських знарядь ЗС РФ. А ось реактивні снаряди М26 і М26А1, які теж можуть дістатися Україні від США, зможуть вражати російські фронтові й тилові батальйони.

Райс сказав, що дальність вогню ЗСУ значно зросте. Вони зможуть "карати" росіян доти, доки вони не будуть змушені піти з позицій.

Нагадаємо, що експерти розповіли Фокусу про переваги ATACMS для України. Повідомляється, що найперспективнішими напрямками застосування ATACMS є Бахмутський і Мелітопольський. Якщо говорити про Херсонський напрямок, то ЗСУ зможуть повністю перекрити забезпечення російського угруповання в районі Токмака.