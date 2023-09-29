Російський виробник БПЛА отримує супутникові послуги від компанії США, — ЗМІ (фото, відео)

Розслідувачі з'ясували, що офіс американської компанії Iridium досі працює в Москві. За даними НАЗК, у філії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ.

Американська компанія Iridium надає послуги з навігації компанії російського військово-промислового комплексу "АФМ-Серверс". Про це йдеться в розслідуванні Trap Aggressor від 28 вересня.

Автори розслідування оприлюднили відео, на якому співвласник компанії "АФМ-Серверс" презентує нову модифікацію БПЛА із системою "Птеро". Він зазначає, що безпілотник може виконувати свої завдання виключно за допомогою системи навігації американської компанії Iridium.

Розслідувачі також з'ясували, що офіс Iridium досі працює в штатному режимі на території російської столиці. За інформацією Національного агентства із запобігання корупції, у московської філії американської компанії є чинні контракти на постачання послуг супутникового зв'язку для збройних сил РФ.

Також повідомляється, що у 2015-2022 роках російська компанія "Ірідіум ком'юнікешенс" безпосередньо закуповувала продукцію в американської компанії Iridium Satellite. Водночас у 2023 році "Ірідіум ком'юнікешенс" постачала до РФ машини для приймання, перетворення голосу і зображень марки "Iridium", проте вже від невідомих постачальників.

Російський БПЛА використає американську систему навігації

За даними розслідувачів, компанія "АФМ-Серверс" безпосередньо сприяє військовій агресії РФ в Україні та системно співпрацює з ФСБ РФ. Так, у 2013-2015 роках підприємство уклало контрактів на майже 100 мільйонів рублів із підрозділом ФСБ, що займається матеріально-технічним забезпеченням.

Дані з російського сайту закупівель

При цьому "АФМ-Серверс" потрапила під санкції тільки в липні 2023 року. Єдиною країною, яка внесла компанію до санкційного списку, стала Україна.

Нагадаємо, 3 березня пресслужба Збройних сил України повідомила, що українські військові збили російський безпілотник "Картограф", який використовує Федеральна служба безпеки РФ.

У жовтні минулого року ЗМІ зазначали, що для складання дрона-шпигуна "Картограф" Росія використовує іноземні компоненти німецького, японського та китайського виробництва. Йдеться про двигуни з Німеччини, свічки запалювання з Японії та мікропроцесори з КНР.