Окупанти перекидають бойові катери в Криму сухопутним маршрутом, — Атеш (відео)

Катери використовується для патрулювання берегової лінії Криму. Налякані атаками українських дронів окупанти вирішили не ризикувати

Прицільні удари ЗСУ по військових базах і складах у Криму, а також низка успішних атак на об'єкти Чорноморського флоту в Криму змушують окупантів вживати заходів, щоб врятувати техніку. Зокрема бойові катери типу "Раптор" вони перекидають сухопутними маршрутами. Про це повідомив агент руху Атеш, опублікувавши в телеграм-каналі кадри, зроблені під час розвідки. На записі — фури, які перевозять судна.

"Вони були перекинуті трасою "Н06" у бік Севастополя. Ці катери використовуються для патрулювання берегової лінії Криму. Очевидно, що рашисти дуже налякані атаками українських дронів, і незабаром не залишиться місць у Чорному морі, де вони будуть у безпеці", — йдеться в повідомленні.

Також представники військового партизанського руху українців і кримських татар додали, що виявлено базу російських військових на в'їзді в Бахчисарай, і озвучили координати.

"Росіяни мали необережність не замаскувати свої КАМАЗи. Чекайте на привіт", — пообіцяли Атеш.

Кількома днями раніше партизани повідомляли, що окупанти обладнують вогневі позиції на пляжах Євпаторії.

Загалом ситуацію на півострові українська розвідка оцінює як тривожну. Через часті обстріли Криму російські війська нервують. Ситуацію ще більше погіршив удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі .

Українські спецслужби знають про дії противника на півострові. Для виконання операцій вони використовують розвідувальні дані, які вдалося роздобути, і вони дуже допомагають реалізовувати поставлені завдання. Так, 22 вересня начальник ГУР Кирило Буданов розповів про знищення в тимчасово окупованому Криму російських систем ППО.

Раніше Фокус писав, що росіяни кидають у Криму місця свого розташування і техніку, оскільки не можуть її заправити.