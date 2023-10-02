Шукають нову тактику: ЗС РФ атакують Україну дронами Shahed по-іншому, — Гуменюк (відео)

За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, останнім часом під час атак спостерігається концентрація дронів, коли велика кількість БПЛА летять фактично в одну точку або прямують в одному напрямку.

ЗС РФ використовують нову тактику під час нальотів БПЛА Shahed. Росіяни хочуть знайти шляхи обходу української протиповітряної оборони. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в інтерв'ю "24 каналу".

За її словами, останнім часом під час атак спостерігається концентрація дронів, коли велика кількість БПЛА летять фактично в одну точку або прямують в одному напрямку.

"Тому що ми розуміємо, що по "Шахедах" працюють відповідною зброєю, економлячи кошти, щоб протидіяти і ракетам, і літакам. Тому що авіація у ворога ще є, і тактичною вони "грають" досить небезпечно", — сказала Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" також зазначила, що росіяни ускладнюють траєкторію польоту дронів, щоб заплутати українську ППО. Вони намагаються бити по об'єктах сільськогосподарської інфраструктури та по об'єктах промисловості.

"Очевидно вони намагаються знищувати економіку України. Те, що дозволяє країні постачати робочі місця і підтримувати власне населення, виживати", — сказала Гуменюк.

"Це робиться в режимі бойового чергування", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона також заявила, що Україна теж удосконалює свою систему захисту, шукає альтернативні способи для боротьби з повітряними атаками.

"Це робиться в режимі бойового чергування", — сказала Гуменюк.

Наталія Гуменюк про атаки БПЛА

Нагадаємо, що в ніч на 2 жовтня РФ атакувала Україну десятками дронів Shahed. Так, Російські ударні БПЛА атакували з півдня і прямували у двох напрямках — на Миколаївщину та Криворізький район. Під загрозою ракетного удару опинилися Харківщина та Київ.

Потім Гуменюк повідомила, що внаслідок російського обстрілу в ніч на 2 жовтня спалахнуло сільськогосподарське підприємство в Херсонській області. Крім того, росіяни протягом доби вбили одного цивільного, а ще шістьох — поранили.