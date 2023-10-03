США допомагатимуть ЗСУ, але інша підтримка під питанням через корупцію в Україні, — CNN

Повідомляється, що Конгрес ще не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 24 млрд доларів. У США побоюються, що частину цієї суми можуть привласнити українські корупціонери.

Сполучені Штати наполегливіше закликають Україну докладати більше зусиль для боротьби з корупцією. В іншому разі певні види допомоги можуть опинитися під загрозою. Про це пише видання CNN з посиланням на неназваних американських чиновників.

Повідомляється, що адміністрація президента США Джо Байдена готова й надалі допомагати ЗСУ.

Журналісти зазначили, що Конгрес США ще не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування України в розмірі 24 млрд доларів. Ба більше, деякі представники Республіканської партії побоюються надавати Києву таку велику суму без надійного контролю.

Джерело сказало, що певні види допомоги від США можуть опинитися під загрозою, якщо хоч якісь кошти з цієї суми будуть привласнені чиновниками.

У матеріалі йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Штати надали Україні понад 23 млрд доларів прямої бюджетної підтримки. Ці гроші відокремлені від військової допомоги. З їхньою допомогою Україна надає основні послуги своїм громадянам, включно з освітою, охороною здоров'я, реагуванням на надзвичайні ситуації.

Нагадаємо, що ЗМІ також повідомляли, що Байден переконує союзників, що США продовжать підтримку України. За даними журналістів, американський президент проведе телефонну нараду з лідерами країн G7 і кількома іншими європейськими союзниками.

Крім того, журналісти писали, що армія США готова оперативно передати Україні ракети ATACMS. За словами помічника глави Пентагону із закупівель Дугласа Буша, збройні сили країни готові надати Києву частину своїх ракет великої дальності, які мають касетну бойову частину.